Rezultatul consultărilor cu partidele parlamentare de la Palatul Cotroceni. Lista variantelor pentru România, de pe masa lui Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Deși, în spațiul public, conform unor declarații, se conturează varianta unui premier PSD, astăzi, pe masa președintelui Nicușor Dan, au fost puse cele mai multe variante pentru viitorul României. Pe care o va alege?

UPDATE: Nicușor Dan anunță un guvern politic minoritar

”Am avut astăzi consultări cu partidele și grupurile parlamentare pentru identificarea unei soluții de deblocare a crizei politice în care ne aflam. Varianta care pare să se contureze este aceea a unui guvern politic minoritar, care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil. Invit, așadar, partidele parlamentare să demareze discuțiile pentru semnarea acestui acord parlamentar și, ulterior, să îmi facă propuneri pentru formula de guvern minoritar, susținut în concordanță cu acest acord. Întregul proces trebuie să se deruleze într-un ritm accelerat, deoarece urgența instalării unui guvern funcțional și stabil este majoră” anunță președintele Nicușor Dan.

Are oare președintele Nicușor Dan astăzi varianta ”câștigătoare” pentru România? Pentru prima dată, partidele au mers fiecare cu propria variantă la consultările de la Palatul Cotroceni.

Redăm variantele puse pe masa președintelui Nicușor Dan, astăzi, 23 iunie, la consultările de la Palatul Cotroceni:

PSD propune guvern minoritar cu premier PSD.

PNL vrea pact politic, respectiv un guvern minoritar cu premier PSD/PNL - USR - UDMR

USR propune guvern minoritar cu PNL și UDMR.

UDMR susține refacerea coaliției sau guvern minoritar PSD.

AUR propune un guvern cu premier AUR.

Liderul Grupului parlamentar ”Uniţi pentru România” îl propune pe Victor Ponta premier.

Cosmina Cerva este propunerea de premier din partea PACE - Întâi România.

Diana Șoșoacă, președinta SOS, a făcut apel să avem un program de guvernare prezentat cu două zile înainte în Parlamentul României, nu cu două ore. Politiciana vrea ca toată lumea să stea la masă până se ajunge la un acord. Anamaria Gavrilă, președinta POT, susține o formulă de guvernare pro-occidentală, pro-americană și se disociază de AUR.

Ce variantă credeți că ar aduce astăzi un câștig românilor și României? Răspundeți în comentarii.