Reglarea de conturi în SERBIA: mașini aruncate în aer. Bombele, montate pe mașini, activate în trafic. Cazuri din 2017, 2018, 2020

Patru mașini aruncate în aer în Belgrad, în doar 3 luni, în 2018

În 2018, de exemplu, în Serbia au fost înregistrate mai multe explozii ale unor mașini. La începutul lunii septembrie 2018, a fost aruncată în aer mașina unei realizatoare TV, Dusica Jakovljevic. Explozia a spart mai multe geamuri ale unor apartamente. Nu a fost rănit nimeni în acea explozie, dar ar fi fost un avertisment pentru Jovica Aleksic, partenerul realizatoarei TV, după cum scria presa locală, acesta fiind implicat în activități infracționale. La acel moment, 1 septembrie 2018, presa scria, cităm: ”Două accidente similare au avut loc în Belgrad în ultima lună”. O lună mai târziu, o altă mașină a explodat în trafic, șoferul reușind să scape.

Tentativă de asasinat în 2017. Bărbatul a scăpat cu viață... pentru a treia oară

Dar nu era nimic nou pentru Serbia. În februarie 2017, trei oameni au fost răniți după ce o mașină a explodat. Șoferul mașinii, în vârstă de 38 de ani, a fost rănit grav atunci. Mai multe mașini din jur au fost avariate. Incidentul a fost interpretat ca o tentativă de asasinat, cu legături cu traficul de droguri. Atunci, presa scria că bărbatul era vizat din cauza implicării sale în vânzările de droguri. Nu era prima oară când se încercase uciderea sa, fiind a treia tentativă.

Bărbat ucis, după ce mașina în care se afla a explodat. Cu un an înainte fusese împușcat

În iunie 2017, un bărbat de 50 de ani din Serbia a murit după ce mașina în care se afla a explodat. Bomba fusese amplasată sub mașina bărbatului și a fost atât de puternică încât bucăți din mașină au sărit la 40 de metri distanță. Bărbatul ucis avea ”istoric” în dosarele poliției încă din anii `90, când a fost arestat pentru posesie de arme. El fusese în închisoare până în 2015. În 2016, la un an de la ieșirea din închisoare, a fost împușcat. A supraviețuit atunci, dar nu și cu un an mai târziu, în 2017, când i-a fost plantată bomba sub mașină. Se pare că el era în viață după explozie, dar a murit după ce a fost preluat de medici, din cauza rănilor suferite.

Mai recent, în septembrie 2020, un SUV a explodat în capitala Serbiei. În mașină erau un șef al criminalității locale și un columbian de 45 de ani. Cei doi au fost răniți.

Din datele mai sus, putem trage următoarele concluzii:

- În Serbia, se practică răzbunări de acest tip: se aruncă mașini în aer.

- persoanele vizate au legături cu rețele infracționale.

- bombele amplasate, în general, pe mașină, nu în mașină, nu au ucis. În mod logic, efectul este altul când bomba este amplasată în interiorul mașinii, dar, în contextele din Serbia, bombele au rănit șoferii.

- în cea mai mare parte, bombele amplasate au fost activate în trafic.

Asasinatul din Arad

Sâmbătă, Ioan Crișan, om de afaceri din Arad, a fost ucis după ce o bombă a fost montată în mașina sa, sub scaunul șoferului. Bomba a fost activată de la distanță- se pare că nu mai mult de 300 de metri. Deși se spune despre acesta că era un om retras și fără legături infracționale, se pare că a fost avertizat. Casa i-a fost incendiată și, separat de acest moment, i-a fost furat un seif cu 400.000 de euro cash, conform zvonurilor. Marinel Cionca, președintele CJ Arad, opina că omului de afaceri ”i se trage” de la afacerile din transporturi.

Aradul este cunoscut, la nivel infracțional, pe două mari domenii cu mari implicații: traficul de țigări și traficul de migranți. Cu privire la contrabanda cu țigări, în 24 mai, polițiștii arădeni au confiscat, în localitatea Sâmbăteni, peste 600 de baxuri de țigări contrabandă. Marfa era transportată cu un camion înmatriculat în Gorj, scria presa locală, iar șoferul a fugit. Astăzi, 2 iunie, șoferul a fost prins.