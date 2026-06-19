PSD cere USR să-i retragă sprijinul primarului Dominic Fritz, după decizia ÎCCJ

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PSD susține că USR "are obligația morală și politică" să-i retragă sprijinul primarului Dominic Fritz, după decizia definitivă a instanței privind conflictul de interese.

PSD solicită conducerii USR să ia act de decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) privind încălcarea normelor de integritate de către primarul Dominic Fritz și să dispună suspendarea acestuia din toate funcțiile din partid și retragerea sprijinului politic în exercitarea funcției de conducere la Primăria Municipiului Timișoara.

"Dincolo de implicațiile legale care decurg din decizia ÎCCJ, USR are obligația morală și politică să aplice asupra propriilor membri toate standardele de integritate pe care le-au solicitat cu înverșunare din partea membrilor altor partide, aflați într-o situație similară cu cea a primarul Dominic Fritz.

Din perspectiva principiilor de integritate invocate obsesiv de-a lungul timpului de către USR, fiecare zi în care acesta rămâne în funcția de primar și președinte de partid reprezintă un afront incalificabil la adresa cetățenilor.

Nerespectarea acestor standarde și orice tentativă a USR de a face scut în jurul condamnatului Dominic Fritz vor descalifica definitiv și irevocabil acest partid din rolul de instanță morală a politicii românești, pe care l-a pretins cu agresivitate încă de la înființare.

PSD: USR trebuie să se abțină să comenteze deciziile magistraților

Potrivit propriilor standarde de integritate afișate în campaniile electorale, USR trebuie să se abțină să comenteze deciziile magistraților. Orice încercare de a insinua o legătură între evenimentele politice din prezent și decizia magistraților împotriva primarului Fritz constituie un atac politic violent la adresa Justiției.

Nu în ultimul rând, PSD avertizează prefectul USR de Timiș să nu abuzeze de funcția sa pentru a-l menține ilegal pe Dominic Fritz în funcția de primar al municipiului Timișoara. Jurisprudența CCR și a ÎCCJ prevede clar că în cazul unei decizii definitive și irevocabile de conflict de interese, mandatul de primar încetează de drept, iar prefectul are obligația legală să emită ordinul de eliberare din funcție. Dominic Fritz trebuie să plece!", transmite PSD într-un comunicat de presă.

Irineu Darău: Dominic Fritz va conduce USR cel puțin până în 2029

Totuși, precizăm că președintele USR Brașov, Irineu Darău, declarase cu puțin timp înainte că Dominic Fritz va conduce partidul cel puțin până în 2029, atât cât are mandatul dat de toți membrii partidului prin vot universal. Vezi mai mult AICI.

Reamintim că joi, 18 iunie, președintele USR, Dominic Fritz, a pierdut definitv procesul cu ANI, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție i-a respins contestația. El a spus ulterior că va contesta decizia ÎCCJ la CEDO.