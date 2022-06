Preotul Negoiță spune că prin măsura cu care se laudă Firea, tinerii vor pleca, mâncând pământul, în diaspora: Pare un cadou făcut de ea, dar e o capcană

Preotul Paul Iulius Negoiță a avut o reacție după ce Gabriela Firea, membră a Guvernului, s-a lăudat cu faptul că tinerii se pot împrumuta fără garanție pentru nașteri, pentru a-și da copiii la creșă, la grădiniță, școală, etc.

Părintele a spus că, prin această mișcare, tinerii sunt practic forțați, într-un final, să plece din țară.

„Gabriela Firea, membră a Guvernului, se laudă cu faptul că tinerii se pot împrumuta fără garanție pentru nașteri, pentru a-și da copiii la creșă, la grădiniță, școală, etc.

E trist, e trist să-ți începi viața cu un credit. Vă spun în calitate de om care a tot avut credite.

În mod normal, conform Constituției, toate cele de mai sus sunt drepturi garantate. Constatăm acum că tinerii se împrumută pentru ele, de parcă nu era de ajuns că se împrumută Statul și comunitățile locale pe viitorul lor! Apropos, știe cineva cu ce datorii se naște un copil din Buzău din cauza creditelor actualei administrații?

Ne uităm la cifre. Vedem că populația scade, că se nasc tot mai puțini copii în România. Cu toate acestea vrem ca tinerii să se împrumute pentru copiii lor! Să arunce banii în consum și să nu-și permită o familie numeroasă. Ce faci după primul copil? Aștepți ceva zeci de ani să termini de plătit creditul după primul copil ?

Comuniștii știau ce importantă este natalitatea pentru o națiune. Însă urmașii lor din politică sunt preocupați să-și dea pensii speciale și să nu facă credit la bătrânețe pentru plata facturilor, așa cum fac românii de rând.

Urmașii declarați ai comuniștilor, pesediștii – Gabriela Firea de la ei vine – nu sunt doar cinici, punând tinerii să facă credite pentru ceea ce ar trebui să fie sprijin al statului, ci și obtuzi, pentru că nu se gândesc să se și asigure că are cine să le mai plătească pensia. Oricum, se gândesc că ale lor, cele speciale, sunt plătite primele, așa că nu le pasă.

La botez, am ajuns să am curiozitatea locului nașterii copiilor. Din păcate, 70% dintre cei pe care i-am botez în ultima vreme sunt născuți în străinătate. Vin, fac ceremonia aici, apoi pleacă, Sunt cetățeni ai altor state. I-am făcut pe alții cu o generație tânără, pentru că noi nu am fost în stare să ne ținem copiii acasă.

Știți ce se va întâmpla cu tinerii care vor lua credite aici? Vor pleca și ei! Unii pentru a scăpa de credit – credit luat și pentru faptul că nu avem educație financiară -, iar alții pentru a-l plătit mai ușor.

Deci, acest program cu care Gabriela Firea se mândrește este încă un vânt pe scara dată tinerilor actuali!”, a scris preotul pe site-ul său - paulnegoita.ro/2022/06/01/de-ziua-copilului-vesti-triste/?fbclid=IwAR2h-41YukJB3zuGy1cNf5BetHyOPl-IMygWbzfLtLwU_eNiKoK3DbNPlQY.

