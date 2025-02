PMP s-a pus oficial în spatele lui Nicușor Dan: Urmează o bătălie pe care suntem obligați să o câștigăm. Tomac: Suntem de partea corectă a istoriei

"Urmează o luptă pe care suntem obligaţi s-o câştigăm. Pe de o parte pentru că românii au transmis la ultimele alegeri că nu se mai poate aşa cum s-a putut până acum şi suntem obligaţi să convingem oamenii că alternativa nu este în niciun caz Rusia şi că trebuie să rămânem în NATO, trebuie să rămânem în Uniunea Europeană şi că trebuie să schimbăm structural lucruri care s-au întâmplat greşit la noi acasă. Şi cred că este o miză mult mai importantă decât asta, pentru că lumea se schimbă foarte repede sub ochii noştri în aceste zile şi România să intre cu toate competenţele sale în competiţia globală care se naşte; nu vor mai fi cadouri, şi România trebuie să fie acolo", a spus Nicuşor Dan, arată Agerpres.



Delegaţii PMP şi-au arătat, în cadrul Congresului, susţinerea pentru candidatura lui Nicuşor Dan la alegerile prezidenţiale din luna mai.



"Sunt foarte optimist că putem schimba direcţia în care merge România. Mulţumesc pentru acest vot de încredere, ţin să vă mulţumesc pentru toată colaborarea pe care am avut-o în ultimii ani (...). Vreau să vă mai mulţumesc pentru faptul că sunteţi de partea corectă a istoriei. În politică uneori câştigi, uneori pierzi, important este însă să mergi în direcţia corectă", a mai spus Nicuşor Dan.

Eugen Tomac, președintele PMP, în cadrul evenimentului, a subliniat și el că PMP este pe partea bună a istoriei.

”Românii aşteaptă, în mod justificat, mai multe de la clasa politică. Este evident că s-au comis abuzuri, că şi-au vătut joc de banul public, că sănătatea este la pământ, că dispreţuiesc cultura şi patrimoniul, că nu le pasă de educaţie (…) Trebuie să rupem acest cerc al neputinţei, să le demonstrăm tuturor că românii ştiu să-şi aleagă un conducător care să se ridice la nivelul valorilor istoriei şi locului pe care România trebuie să-l aibă în Europa şi în lume”, a declarat, sâmbătă, Eugen Tomac, în cadrul Congresului extraordinar al formaţiunii, potrivit News.ro.

