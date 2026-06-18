Paul Finta, noul prefect de Timiş. Ilie Bolojan a semnat decizia, chiar în ziua în care Dominic Fritz aştepta decizia ÎCCJ

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Premierul interimar Ilie Bolojan a semnat decizia de numire în funcţia de prefect al judeţului Timiş a lui Paul Finta, reprezentantul USR în Societatea de Transport Public Timişoara.

Aprobarea schimbării de prefect de Timiş vine chiar în ziua în care Dominic Fritz îşi aştepta decizia din partea ÎCCJ. Ulterior, Înalta Curte a decis că Dominic Fritz a fost în conflict de interese. Decizia atrage după sine o interdicţie de a mai candida în funcţii publice timp de trei ani după ce Dominic Fritz îşi termină mandatul de primar.

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Paul Finta o înlocuieşte la Instituţia Prefectului judeţului Timiş pe Cornelia-Elena Micicoi, care şi-a anunţat demisia încă din data de 12 iunie.

“Dragi timișeni,

Am fost onorată să mă dedic comunității noastre, ca prefect al județului Timiș. A fost o perioadă intensă, marcată de provocări sociale, economice și politice. Am acționat mereu pentru binele public, pentru respectarea legalității și identificarea unor soluții de a sprijini concret comunitățile din întregul județ.

Serviciul public este o mare responsabilitate, care poartă speranțele de mai bine ale tuturor. Am făcut tot ceea ce a ținut de mine pentru a îndeplini, prin muncă și seriozitate, atribuțiile unui prefect dedicat comunității. Am ales mereu calea dialogului, am identificat soluții pentru a rezolva probleme stringente, am adus împreună oameni și instituții, convinsă că doar împreună putem construi un viitor durabil. Am discutat cu locuitorii din toate zonele județului, pentru că administrația trebuie să rămână aproape de oameni, să lucreze împreună cu ei și pentru ei.

Transmit un gând de recunoștință și mulțumire tuturor colegilor din Instituția Prefectului Județul Timiș, primarilor din județ, reprezentanților serviciilor deconcentrate și structurilor din MAI și MAPN pentru colaborarea excelentă pe care am avut-o. Am cunoscut mulți profesioniști implicați, împreună cu care am reușit să deblocăm proceduri administrative, să lucrăm mai bine, mai eficient.

Mi-am înaintat demisia pentru că nu doresc ca lupta mea pentru adevăr să fie percepută prin prisma unei funcții. Nu funcția a fost cea care m-a determinat să accept preluarea mandatului de prefect, ci dorința de a schimba lucrurile în bine. Consider că la acuzațiile nefondate lansate în spațiul public despre presupuse fapte care țin de activitatea mea de cetățean fără funcție, voi răspunde cel mai bine tot din postura de simplu cetățean.

Vă asigur că rămân același om dedicat comunității noastre, ghidat de aceleași valori: corectitudine, muncă și respect față de cetățeni.

Vă mulțumesc tuturor pentru încredere!", a transmis Cornelia Elena Micicoi.

Cine este Paul Finta, noul prefect de Timiş

În vârstă de 35 de ani, Paul Finta este avocat, iar din 2022 este reprezentantul USR în Consiliul de Administraţie al Societăţii de Transport Public Timişoara. Anterior, a fost în organizaţiile de tineret ale partidelor politice, inclusiv în Tineretul Naţional Liberal Timiş.

Finta este avocat în Baroul Timiş din 2018. Activitatea sa este concentrată în special pe domenii precum achizițiile publice, contenciosul administrativ, dreptul comercial și societar, dar și dreptul fiscal și al muncii.