DCNews Politica Personalități politice Oana Neneciu de la Ecopolis, numită consilier onorific la Ministerul Mediului
Data actualizării: 15:59 11 Noi 2025 | Data publicării: 15:59 11 Noi 2025

Oana Neneciu de la Ecopolis, numită consilier onorific la Ministerul Mediului
Autor: Crişan Andreescu

Buzoianu Foto: Facebook Diana Buzoianu
 

Oana Neneciu luptă de ani de zile pentru un aer mai curat în București și în România.

Am început și noi, la Ministerul Mediului, să facem pașii esențiali pentru asta (schimbarea ordinului de raportare a datelor privind calitatea aerului, controale mai dure în localități în care de ani de zile se ard ilegal deșeuri, echipamente performante pentru autoritățile de control etc.).

Așa că am zis că putem să ne unim forțele pentru misiunea importantă să respirăm toți un aer mai bun.  

De astăzi, Oana Neneciu este consilier onorific la Ministerul Mediului pentru calitatea aerului! Avem de muncă mult, dar vom reuși să ducem înainte proiecte blocate ani de zile, a declarat ministrul Mediului Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.

