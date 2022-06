Moraru Mihai Răzvan, după ce a demisionat din USR, se ia de cel pe care îl numește „domnul Șoșoacă” al partidului

„M**E Cioloș! Scuzati exprimarea din titlu. Nu imi aparțin cuvintele. Ele au fost exprimate în mod public de lideri locali și centrali din echipa Barna. Nu doar acum, după demisia lui Dacian, dar și la Congresul de anul trecut, când zeci de membri ai echipei Barna răcneau in holurile unui hotel din București, fix aceste cuvinte.

Acum trei săptămâni m-am retras din toate funcțiile din USR. Motivația principală a fost aceea că am multe alte proiecte unde chiar merită să aloc timp, aici fiind deja un capăt de drum, la decizia mea, însă motivele care au condus aici sunt: lipsa de respect din interior, lipsa de transparență, încălcarea principiilor, abuzul și lupta crâncenă pentru funcții din partea echipei Barna, la care au mai aderat și alții, de dragul unei funcții!

În aceste două săptămâni am citit atâtea jigniri si minciuni prin presă si pe Facebook, declarate de anumiți lideri din USR la adresa celor care au plecat, încât consider ca e cazul să aducem tot public si realitatea internă. De ce? In primul rând pentru că aceștia nu merită funcția publică, pentru că ar face fix ceea ce au făcut alții in aceste decenii. Iar eu, ca și alți colegi, nu asta am susținut și nu pentru ei am muncit in toți acești ani.

Iar azi, totul a culminat cu decizia lui Drulă de a-l elimina din grupul parlamentar pe Andrei Lupu, pentru ca a criticat partidul in doua interviuri. Dar cei care înjură in intern și în extern pot sta liniștiti! Cât înjură pe cine trebuie!

Dar culmea, omul care a criticat constant partidul, mai ales cât timp a fost Dacian Cioloș președinte, este Emanuel Ungureanu (căruia intern i se mai spune Domnul Șoșoacă), iar el are zeci de reclamații blocate de BN - echipa Barna-Drulă. Căutați pe Google și veți găsi o grămadă de acuze si jigniri adresate de acest… parlamentar.

De ce? Păi așa funcționează democrația internă în USR-ul condus de cei doi. Dar și pentru că “Domnul Șosoacă” e dator pentru postul primit, pentru că nu a prins loc pe liste la Cluj și atunci a fost folosit pe post de ”împingător” pentru a-și asigura un nou mandat. Atât de jos a ajuns, încât tot ce i-a putut scrie pe pagina lui Dacian a fost: “Dispari!”

Ca să nu fie prea lung mesajul, pun mai jos o prima parte a motivelor pentru care USR e deja un proiect distrus:

- un membru BN (Domnul Ghinea) primește de la partid, din banii de subvenție, o sumă lunară mai mare decât primește o filială județeană! De ce? Pentru că după ce a pierdut postul de ministru, colegii din BN i-au asigurat un venit frumos, în mod netransparent, să nu fie nevoit în a merge în zona privată! Și i-au dat un proiect de partid, cu un salariu de mii de euro, pe care însă Domnul Ghinea îl face pe un ONG, unde cere donații!

- in acest an am cerut in repetate rânduri către SG si BN transparența bugetară: unde sunt cheltuiți banii, care sunt salariile / departament, cine sunt cei care le alocă și in baza căror criterii. Zero răspunsuri.

- ultimul CP a fost acum aproape un an! Teme importante care se puteau decide doar in acest for, au fost asumate si preluate de BN pentru a fi decise intr-un grup restrâns. Cât de restrâns? Pai până in 10 oameni!

- Gașca din BN (si foști PLUS si foști USR) blochează constant modificarile asumate prin congresul de fuziune, din care, cel mai important e modificarea statutului.

Ambele echipe (Vlad si Barna) se simt bine cu acest statut, mai ales pentru ca ambele au câștigat prin vot fabricat mandate și isi pot controla filiale prin țară!

- pentru a ajunge pe o listă de candidaturi trebuie să nu spui nimic rău despre liderul suprem. Altfel, te paște o suspendare sau o excludere. Dacă totuși reusești, dacă ai o filială bună care sprijină concursul corect, atunci inventează BN-ul o interpretăre la un regulament sau la statut. Sau, in cel mai dificil caz, uită să răspundă și amână deciziile până trec alegerile, după ce blochează concursul intern.

Așa a ajuns Domnul Șosoacă pe lista de Buzău, cu sprijinul unei găști care va comenta aici, că e ordin de la împărăție!

La următorul capitol: cum blochează SG-ul și BN-ul o anchetă internă despre o posibilă încălcare gravă a legii și cum Barna ii recomandă unui primar USR să ceară sprijin la PNL, doar pentru că nu are sprijinul primarului la Congres!”, a scris Moraru Mihai Răzvan pe Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.