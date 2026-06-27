Momente de groază pentru Bogdan Ivan și familia sa, implicați într-un accident rutier în Bistriţa: Eu am fost de vină

BOGDAN IVAN / Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Deputatul PSD Bogdan Ivan a recunoscut sâmbătă că a fost implicat într-un accident rutier, provocat din vina lui, după ce nu a acordat prioritate unui autobuz, în municipiul Bistrița.

Deputatul PSD Bogdan Ivan a afirmat sâmbătă că a fost implicat zilele trecute într-un accident rutier în Bistriţa, care s-a produs din vina lui.

Mașina în care se afla Bogdan Ivan, grav avariată după impactul cu un autobuz în Bistrița

Bogdan Ivan a fost implicat, joi seară, într-un accident rutier produs în municipiul Bistriţa. Deputatul se afla la volanul unui autovehicul, care a intrat în coliziune cu un autobuz. Autobuzul circula regulamentar, în apropierea Primăriei Bistriţa. Mașina lui Bogdan Ivan a fost grav avariată, însă familia sa a scăpat nevătămată, înregistrându-se doar pagube materiale însemnate.

Bogdan Ivan a fost întrebat sâmbătă, la Palatul Parlamentului, ce s-a întâmplat atunci şi cine a fost de vină.

Bogdan Ivan: "Eu am fost de vină pentru că n-am acordat prioritate unui autobuz"

"Eu am fost de vină pentru că n-am acordat prioritate unui autobuz pe care efectiv nu l-am văzut. Bătea soarele din direcţia din care a venit acel autobuz şi, efectiv, nu l-am văzut. Din fericire pentru mine şi familia mea, pentru că era şi copilul meu de trei ani în maşină, am rămas doar cu câteva vânătăi şi cu o sperietură serioasă. Putea să fie o tragedie. A fost, repet, vina mea pentru că n-am acordat prioritate acelui autobuz", a spus Bogdan Ivan.