Mister în Alba Iulia. De ce e ținut municipiul în scenariul roșu, deși are incidență de scenariu galben

Direcția de Sănătate Publică Alba a solicitat încă din data de 27 aprilie înscrierea pe ordinea de zi a proiectelor în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, pentru analiza incidenței Municipiului Alba Iulia, la acea dată fiind de 2,96/1000 de locuitori, dar reprezentanţii Prefecturii Alba refuză luarea unei decizii. Ei motivează cu prevederile Hotărârii de Guvern din 13 aprilie, potrivit căreia măsurile privind diminuarea riscului se discută la 14 zile distanţă faţă de precedenta decizie a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. În cazul particular al municipiului Alba Iulia, precedenta decizie privind menţinerea în scenariul roşu a fost luată în 24 aprilie, cu aplicare din 25 aprilie, ora 00.00. Chiar dacă peste două zile de la această dată, în 27 aprilie, incidenţa în Alba Iulia a scăzut sub trei şi a ajuns între timp la 2,55 cazuri la mia de locuitori, în opinia reprezentanţilor Prefecturii, nu se poate lua nicio decizie până la împlinirea termenului de 14 zile, respectiv sâmbătă 9 mai 2021.

Ce spune directorul DSP Alba

”Încă din data de 27.04.2021 DSP Alba a solicitat CJSU înscrierea pe ordinea de zi a proiectelor de hotărâre conform analizei incidenței transmise la acea data, când Alba Iulia era la 2,96/1000 de locuitori conform adresei anexate. Convocarea CJSU nu intră în atribuțiile DSP, iar interpretarea Hotărârilor de Guvern nu face parte din obiectul instituției noastre. Trecerea dintr-un scenariu in altul a unei localități se face prin hotărâre CJSU in baza analizei incidenței transmisă de DSP, analiza transmisă zilnic cu celeritate. Nu accept și nu voi accepta vreodată ca instituția pe care vremelnic o conduc sau colegii din DSP sa fie implicați in scandaluri mediatice pentru chestiuni care nu țin de obiectul activității specifice, mai ales că DSP se concentrează să își îndeplinească atribuțiile proprii cu profesionalism in interesul sănătății publice”, a declarat Alexandru Sinea, directorul DSP Alba, conform ziarulunirea.ro.