Mirela Vaida, atacată din nou: ”Dacă-mi fac singură dreptate mă lăsați și pe mine liberă?”. Geamurile studioului Acces Direct, SPARTE- VIDEO: Primele imagini

Mirela Vaida a fost atacată din nou, în timpul unei pauze de publicitate, de aceeași femeie care a mai încercat să o rănească. Poliția a fost chemată pentru a cerceta cele întâmplate. Atacatoarea s-a reîntors și a spart geamurile de la intrarea în sediul emisiunii „Acces Direct”, relatează cei de la România TV.

Mirela Vaida s-a simțit din nou amenințată și cu viața pusă în pericol, mai spun relatările, mai ales că un atac asemănător a avut loc cu doar câteva săptămâni în urmă. În acel moment, viața prezentatoarei de televiziune chiar a fost pusă în pericol. Atunci, aceeași femeie, Antoanela Grigoraș, avea asupra ei o cărămidă cu care a aruncat înspre prezentatoarea ce transmitea în direct.

Primele reacții

„Am din nou să vă dau o veste pentru mine din nou șocantă, pentru că ne vizează în mod direct și personal, și fac un apel clar către Poliție și procurori. Antoanela, cea care a venit în direct să mă atace cu bolovanul, în urmă cu 2 minute a venit din nou la ușa pe care noi o ținem acum încuiată, aceeași ușă pe care ea a mai intrat o dată cu bolovanul, dezbrăcată, cum o știți. Ne-a spart toate geamurile. M-am speriat foarte tare pentru că se auzeau bolovani efectiv trântiți în geam. Aceasta e mașina mea, o vedeți acolo și îmi era foarte teamă că-mi va distruge mașina. Efectiv, suntem terorizați. Eu mă simt terorizată și într-o continuă teroare și amenințare de către această femeie în numele căreia am depus nenumărate plângeri penale pentru amenințare, pentru tentativă de omor. Procurorii nu înțeleg, nu am reținut-o pentru nimic. I-au dat drumul din spitalul Obregia după o săptămână. Femeia vine din nou dezbrăcată ziua în amiaza mare și iată ce face în sediul nostru la doar 3 - 5 metri de locul în care mă aflu. Deja mi se pare că suntem ca niște câini care latră la lună, nu ne aude nimeni. Facem apeluri disperate către Poliție care a venit să o ia și probabil că mâine Antoanela va fi din nou aici. Ce trebuie să fac? Chiar trebuie să moară cineva până autoritățile își dau seama că suntem într-un real pericol? Mă simt urmărită peste tot, mă simt amenințată. Să mă protejeze, să ne protejeze naibii cineva. Efectiv, mi e frică să ies din casă. Procurori, ați lăsat-o liberă. Ce pot să fac eu? Dacă-mi fac singură dreptate mă lăsați și pe mine liberă? Sunt terorizată!” a spus Mirela Vaida plângând la Acces Direct.

Atacată în luna martie

Mirela Vaida a avut un șoc când a văzut cum femeia a intrat în platou și a aruncat cu un bolovan spre ea. Totul s-a întâmplat în direct, la Antena 1, în emisiunea Acces Direct. Persoana respectivă a țipat către prezentatoarea TV: ”Dă-mi banii!”. Mirela Vaida a țipat speriată fiind de ce se întâmplă. Femeia care a atacat-o a venit în platou dezbrăcată.

„Sunt în stare de șoc. Am fost atacată fix când am intrat în platou. Avem un pietroi foarte mare și foarte greu care trebuia să vină în capul meu. A intrat o femeie dezbrăcată complet, pe o ușă laterală, țipa să îi dau banii. Primesc foarte multe amenințări de la o femeie pe nume Magdalena Șerban. Nu știu dacă e coincidență de nume... Spune mereu că o să plătesc pentru ceea ce i-am făcut la emisiune. M-am speriat, nu am știut ce să fac.”, a spus Mirela Vaida la „Acces Direct”, după incidentul din martie.