Ministrul Alexndru Rogobete, uimit de un gest neașteptat la protestul ambulanțierilor din Piața Victoriei

Alexandru Rogobete a mers în stradă și a vorbit cu protestatarii. Ministrul a postat pe o rețea socială ce a discutat cu reprezentanții Federației Naționale Sindicale Ambulanța din România, atașând și poze în acest sens.

Mesajul ministrului Alexandru Rogobete, după discuția cu reprezentanții Federației Naționale Sindicale Ambulanța din România



"Cred cu tărie că nu poți înțelege cu adevărat sistemul de sănătate privind doar din birou. Trebuie să mergi printre oameni, să le asculți opiniile, problemele, să le vezi efortul și să înțelegi ce înseamnă, în fiecare zi, să lucrezi în prima linie. Astăzi am făcut exact asta.



M-am întâlnit în stradǎ cu reprezentanții Federației Naționale Sindicale Ambulanța din România, oameni care nu au ore fixe, care nu știu ce înseamnă o zi ușoară și care trăiesc în ritmul urgenței, acolo unde fiecare secundă contează.



Am stat de vorbă cu ei. I-am ascultat cu atenție, le-am auzit nemulțumirile, nevoile, dar și speranțele. A fost o discuție sinceră și directă, pentru că doar prin comunicare se pot găsi soluții reale.



Știu că, în ultimii ani, s-au spus multe și s-au promis multe. Însă oamenii care lucrează în serviciile de ambulanță au nevoie de certitudinea că vocea lor este auzită și contează.

Ce s-a întâmplat la finalul discuțiilor

Ministrul Alexandru Rogobete a punctat gestul întâmplat la finalul discuțiilor.

"La finalul discuțiilor s-a întâmplat ceva la care nu m-am așteptat și care m-a emoționat sincer: m-au aplaudat. Nu pentru un discurs, ci, cred eu, pentru simplul fapt că am coborât lângă ei, că am fost acolo, în mijlocul lor, cu deschidere și respect. A fost un gest care mi-a confirmat că empatia și dialogul rămân cele mai puternice instrumente ale schimbării.

Le mulțumesc tuturor celor care au fost prezenți și care, în fiecare zi, duc greul intervențiilor medicale de urgență. Promit că această întâlnire nu va rămâne doar o imagine de moment, ci un pas concret către soluții reale pentru serviciile de ambulanță din România.

Oamenii din Ambulanță sunt cei care nu renunță niciodată! Iar eu nu voi renunța să lupt pentru ei. Dialogul autentic naște încredere!", a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Foto

Vezi și - Acces online la istoricul medical, rețete și programări. De când va fi disponibilă noua platformă digitală