Membri ai clanului Duduianu, reținuți de DIICOT. Acuzațiile anchetatorilor

Patru femei ar fi fost exploatate sexual în mai multe oraşe din Germania şi Ţările de Jos de membrii unei reţele investigate de DIICOT. Trei suspecţi au fost reţinuţi, iar procurorii cer arestarea lor preventivă.

Procurorii DIICOT au reţinut, marţi, trei bărbaţi şi urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti cu propunerea de arestare preventivă a acestora, într-un dosar penal în care sunt cercetaţi membrii unui grup infracţional, fiind extinse cercetările pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de persoane şi proxenetism.

"În urma extinderii cercetărilor efectuate în cauză, din materialul probator administrat a reieşit faptul că, în intervalul cuprins între anul 2024 şi luna iulie 2025, patru inculpaţi au recrutat şi ulterior au exploatat sexual patru persoane vătămate", informează Biroul de presă al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB).

Inquam Photos / George Calin

Victimele au fost determinate să practice prostituția

Potrivit sursei citate, prin inducere în eroare, tehnici manipulative şi acte de violenţă, victimele au fost determinate şi li s-a înlesnit practicarea prostituţiei, în folosul inculpaţilor, în diverse locaţii din Germania şi Ţările de Jos.

Activităţile de urmărire penală au fost continuate pentru stabilirea întregii situaţii de fapt şi identificarea tuturor participanţilor, fiind dispusă extinderea urmăririi penale faţă de alţi bănuiţi dintre cei menţionaţi, în sarcina acestora fiind stabilită săvârşirea unor noi infracţiuni de trafic de persoane şi proxenetism, conform Agerpres.

Inquam Photos / George Calin

Inquam Photos / George Calin

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