Maşina unui jurnalist România TV, incendiată în Italia

Rocco Xavi, corespondentul România TV în Italia, ar fi fost victima unui atac mafiot. Acesta a depus plângere la poliţie pentru distrugere.

„Sunt la Roma și am lăsat mașina parcată în Milano, acolo unde locuiesc. Am primit amenințări timp de 3-4 zile pentru că am trimis televiziunilor din România o înregistrare. Cineva mi-a dat foc la mașină. M-au sunat carabinierii, mi-au spus că a fost făcut intenționat acolo, a fost stropită cu gaz mașina. Am avut noroc că nu era nimeni acolo, pentru că altfel am fi vorbit de o tragedie”, a spus Xavi într-o intervenție televizată.

Alte 3 autoturisme au luat foc, pornind de la mașina jurnalistului. Familia acestuia se afla în imobilul în fața căruia mașina a fost incendiată.

„După ce am terminat ultima înregistrare făcută la Roma, am început să primesc amenințări zilnic”, a mai spus acesta.