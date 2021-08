"Iohannis îi cere DEMISIA lui Cîțu". SRS, ipoteză în scandalul coaliției: Cine ar fi a TREIA persoană din joc

Astăzi, coaliția de guvernare ar trebui să decidă ce se întâmplă cu Guvernul, ca urmare a scandalului în care este implicat premierul Florin Cîțu.

Totul vine după ce mai multe documente și informații apărute în spațiul public arată că premierul Florin Cîțu a fost condamnat în SUA, după ce a condus sub influența băuturilor alcoolice. A primit 2 zile de arest și 1.000 de dolari amendă. Se întâmpla când avea 28 de ani și se afla la Universitatea din Iowa. Astfel, fapta s-a petrecut în urmă cu 20 de ani.

Conform deciziei instanței, premierul a fost condamnat la acea vreme pentru ”serious misdemeanor”, adică infracțiune gravă. Conform criminaldefenselawyer.com, o infracțiune gravă în Iowa se pedepsește cu până la un an de închisoare și o amendă cuprinsă între 315 și 1.875 USD. O primă acuzație de conducere în stare de ebrietate (OWI) este o infracțiune gravă în Iowa, iar o a doua infracțiune este o infracțiune agravată. Condamnările pentru aceste acuzații pot duce la suspendarea permisului, amenzi și închisoare. Astăzi, o primă infracțiune OWI implică un minim obligatoriu de 48 de ore de închisoare și o amendă de 1.250 USD, aproximativ ceea ce a primit și premierul Florin Cîțu în urmă cu 20 de ani. Astăzi, OWI este definit ca acționând un autovehicul cu un conținut de alcool în sânge de 0,8 la mie sau mai mult.

Și nu este singurul dosar al lui Florin Cîțu din SUA. Vezi aici despre cel de-al doilea dosar, legat de o datorie la o bancă.

Întrebat cum crede că o să iasă Florin Cîțu din această situație, Sorin Roșca Stănescu a spus ferm că "nu o să mai iasă!".

"Nu o să mai iasă, pentru că vor lucrurile extrem de diferite. De exemplu, Florin Cîțu vrea să-l pună pe Vîlceanu ministru al Finanțelor, dar partidul nu-l vrea pe Vîlceanu. USR vrea să-l sancționeze pe Florin Cîțu sau măcar să-l șantajeze pe Florin Cîțu folosindu-se de dubla încurcătură gravă în care se află, în timp ce Cîțu vrea să remanieze Guvernul eliminându-l din Guvern pe ministrul Justiției și poate încă unul, doi miniștri.

Deci, după opinia mea, e o situație fără ieșire care-l depășește în acest moment și pe Klaus Iohannis. Cred că președintele mai lasă două, trei zile, timp în care Coaliția să fiarbă în suc propriu și apoi va trebui să ia o decizie radicală. Și decizia radicală e să introducă pe țeavă o a treia persoană.

Adică să îi ceară public, dacă altfel nu merge, lui Cîțu să demisioneze pentru a rămâne timp suficient de a propune pe altcineva, din mers, atât pentru funcția de premier interimar, acesta probabil că va fi ministrul Apărării, care a mai fost premier interimar și e în căutarea, tot contra cronometru, care să ia voturile lui Cîțu, pe care Cîțu le-a smuls de la Orban și să le utilizeze în folos propriu. Din voturile acestea, o bună parte vin cumva indirect de la Klaus Iohannis, iar altele vin din banii publici pe care Cîțu i-a cheltuit ca să-și cumpere voturi în PNL", a declarat Sorin Roșca Stănescu, la Antena 3.

Conform articolului 336 din Codul Penal, ”conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.” ”Cu aceeași pedeapsă se sancționează și persoana, aflată sub influența unor substanțe psihoactive, care conduce un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere.” arată Codul Penal.

Premierul a confirmat că a fost amendat în SUA

Premierul Florin Cîţu a confirmat miercuri că, în urmă cu 20 de ani, a fost amendat contravenţional în Statele Unite ale Americii pentru conducere sub influenţa alcoolului, subliniind că a fost o greşeală pentru care a plătit foarte scump, fiind obligat la vremea aceea să îşi vândă maşina şi să circule ca pieton timp de un an de zile.



El a fost întrebat, la finalul şedinţei de Guvern, cum comentează informaţiile apărute în spaţiul public potrivit cărora în anul 2000, în SUA, a fost "închis" două zile pentru că ar fi condus "sub influenţa drogurilor sau a alcoolului".

”Da, acum 20 de ani, este vorba de conducere sub influenţa alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. (...) Este contravenţie. Am făcut o greşeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin nu a apărut această informaţie, apare acum în competiţia internă din PNL", a declarat Florin Cîţu, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.



Întrebat dacă el se afla la volan şi dacă preşedintele Klaus Iohannis şi liderul liberalilor, Ludovic Orban, au fost informaţi despre acest incident din SUA la momentul numirii sale ca premier, Cîţu a explicat: "Eu am condus, a fost o greşeală, repet, am condus, am plătit foarte scump, asta este, a trebuit să îmi vând şi maşina atunci, să merg un an de zile pe jos. A fost un eveniment acum 20 de ani de zile, vă daţi seama că nu este un eveniment cu care să te mândreşti, dar asta a fost. (...) Este o contravenţie, ştiţi că am mai plătit şi în România amenzi de circulaţie".

Acest articol reprezintă o opinie.