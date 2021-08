Ceartă PNL - USR, în direct! Ungureanu a închis telefonul. Constantin (PMP), semnal de alarmă: Criză profundă

Ioana Constantin (PMP) s-a certat în direct la TV cu Mario De Mezzo (PNL) / Foto: Captură video Realitatea Plus

Ioana Constantin (PMP) s-a certat în direct la Realitatea Plus cu Mario De Mezzo (PNL). Totul a început de la faptul că Emanuel Ungureanu (USR PLUS) l-a criticat pe Florin Cîțu, după ce acesta a spus astăzi că nu știe cât costă o pâine pentru că nu mănâncă pâine. Mario De Mezzo a intervenit peste el pentru a-i lua apărarea premierului. Emanuel Ungureanu a închis telefonul în direct. Deranjată de faptul că ceilalți invitați nu sunt lăsați să vorbească, Ioana Constantin a intervenit.

Ioana Constantin: Îmi place coaliția asta de mor

"Mie îmi place coaliția asta. Îmi place de mor. Cum apare un subiect, nu contează: pensii speciale, dosarul 10 august, justiție sănătate, orice, e de vină altcineva. Bine că sunteți 3 partide. Lasă-mă acuma că v-am tot ascultat. Deci, Mario, pe bune acum. Orice subiect luăm, ori îți apare dintr-un colț PNL-ul și zice: USR-ul, apare USR-ul și zice: PNL-ul și mai stă într-un colț și UDMR-ul care e de vină cu pensia specială, secția specială etc. Domnule, da` de ce ați făcut coaliția asta dacă nu sunteți capabili să colaborați pe niciun domeniu, pe niciun subiect? (...) Această ceartă între partide nu produce nimic pentru cetățeni. Ne facem că nu înțelegem, dar România se îndreaptă spre o profundă criză economică.", a spus Ioana Constantin.

Ioana Constantin, ceartă cu Mario De Mezzo

Ulterior aceasta l-a întrebat pe Mario De Mezzo de ce se trece prin această pasă a responsabilității între partidele aflate la guvernare, fără a se îndeplini promisiunile făcute cetățenilor în campanie electorală.

"Aș putea foarte ușor să întorc masa și să întreb de ce nu se întâmpla nimic când ai fost tu secretar de stat la Ministerul Muncii. De ce erau acuzații că PMP votează cu PSD...", a spus Mario De Mezzo.

Discuția a degenerat ulterior, iar cei doi politicieni s-au luat la ceartă.

Redăm dialogul dintre cei doi:

Ioana Constantin: Nu, PMP nu a votat niciodată cu PSD în Parlamentul României și știi asta.

Mario De Mezzo: Da` nu în Parlament, în Consiliile Locale.

Ioana Constantin: Da, unde votați și voi cu PSD.

Mario De Mezzo: De ce sunt în continuare acuzații că PMP votează cu PSD în Consiliile Locale?

Ioana Constantin: Unde? De trei decenii în România dacă nu e de vină Traian Băsescu, e de vină Partidul Mișcarea Populară! Te-am întrebat ceva foarte concret. Hai cu ipocrizia pe masă, Mario De Mezzo!

Mario De Mezzo: Tu ai fost secretar de stat la Ministerul Muncii!

Ioana Constantin: Da, am fost, trei luni. Tu ai condus diverse agenții.

Mario De Mezzo: Eu nu am condus diverse agenții. Eu am fost la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor și sunt în continuare și uită-te la ce activitate am făcut acolo.

Ioana Constantin: Perfect. Eu am fost trei luni de zile și am plecat.