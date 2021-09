Ioana Constantin: Nu e criză politică, e o criză adolescentină

Ioana Constantin, lider marcant al Partidului Mișcarea Populară, s-a aflat astăzi în direct la interviurile DC News și DC News TV. Întrebată de analistul politic Bogdan Chirieac cum vede situația actuală din România din ”ultimele 30 de ore”, aceasta a răspuns:

”E o criză adolescentină. Asta nu este o criză politică în sensul adevărat al cuvântului pentru că nu discutăm despre niște lideri adevărați, din punct de vedere politic. Nu sunt oameni care au gestionat până acum guverne, ministere, partide. Discutăm despre un prim-ministru care e prima dată în această ipostază după ce a condus pentru puțin timp Ministerul de Finanțe. Vorbim de domnul Barna, care este un lider, între ghilimele, al USR PLUS, care este vicepremier al României fără să fi condus înainte un minister, deci nu au capacitatea de a gestiona coaliții, de a gestiona mai mulți miniștri, din mai multe formațiuni, de a înțelege necesitățile țării în acest moment. Mie mi se pare că avem o coaliție decuplată total de la realitățile României, de la problemele economice cu care se confruntă românii, cu chestiunile care țin de deschiderea școlilor și așa mai departe. Însă, această criză nu are nicio legătură cu vreo neînțelegere, cu proiecte de reformă ale României. Nu. Este pur și simplu o problemă care a plecat de la control pe justiții, control pe bani și putere. Punct. Nu există nimic despre reforme sau alte chestiuni exprimate în niște termeni foarte înalți de acești lideri. Pe acești oameni nu îi prinde septembrie împreună, am spus asta tot aici la DC News în luna aprilie și uite că am ajuns la 1 septembrie. Nu au cum să se armonizeze. Sunt foarte diferiți”, a declarat Ioana Constantin.

