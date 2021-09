Ionuţ Moşteanu: Am discutat cu AUR, putem depune moţiunea. Sper să nu ajungem aici! / USR-PLUS a semnat moţiunea de cenzură

UPDATE: Potrivit unor surse Realitatea PLUS, Dan Barna şi George Simion au discutat despre depunerea la comun a unei moţiuni de cenzură împotriva lui Florin Cîţu. Pentru depunerea unei moţiuni este nevoie de 117 semnături ale parlamentarilor. USR-PLUS a anunţat deja că are 80 de semnături, în timp ce AUR are 42 de parlamentari. Cele două partide ar avea, astfel, numărul necesar de semnături pentru a depune moţiunea, dacă se vor înţelege.

"Nu se pune problema să facem schimb de ministere, să facem tot felul de trocuri. Avem o structură, sunt nişte portofolii ministeriale, şi aşa vor rămâne. Următorul pas este şedinţa de coaliţie, apoi, dacă Florin Cîţu se agaţă de scaun, aşa cum l-am pus în Parlament, îl vom da jos tot în Parlament. Am discutat cu toate partidele politice despre o eventuală moţiune. USR-PLUS are 80 de parlamentari. Am discutat cu cei de la AUR pentru a vedea dacă avem o variantă de a strânge semnăturile. Cu cei de la AUR avem 122 de semnături, deci putem depune o moţiune de cenzură, rămâne să discutăm de text. Sper să nu ajungem aici, dar depinde de maturitatea lui Florin Cîţu", a declarat Ionuţ Moşteanu.

Rămâne de văzut ce va face PSD în acest caz. Sorin Grindeanu, vicepreşedintele social-democraţilor, a evitat de mai multe ori să spună dacă PSD va vota o moţiune de cenzură iniţiată de USR-PLUS şi spune că aceştia sunt parte din problemă.

"USR este parte a problemei nu a soluției. USR, dacă vrea cu adevărat să pice acest Guvern, va vota moțiunea PSD (...) USR e parte a problemei, dânsii au o majoritate. Că s-au răzgândit peste noapte, sunt vinovați și ei. Noi suntem partidul care are numărul necesar ca să putem să depunem

Noi azi venim cu textul moțiunii, lista e deschisă. Avem în jur de 160 de parlamentari PSD, până la 234 lista e deschisă. Dacă nu semnează, înseamnă că e un circ, o mascaradă pentru retrasări de hărți în interiorul Coaliției".

Întrebat la final, încă o dată, dacă cumva, până se strâng cele 234 de voturi, iese o altă moțiune de cenzură, Sorin Grindeanu a spus că se fac speculații.

"Facem speculații acum. Dar ne interesează ca acest Guvern să plece!", a mai spus el.

"Cele 80 de voturi ale USR PLUS care au ajutat la formarea actualei majorități sunt astăzi semnături pe moțiunea de cenzură pe care am anunțat-o aseară după demiterea abuzivă și lipsită de temei a ministrului Stelian Ion.

Îi invităm alături de noi pe toți parlamentarii responsabili și interesați ca această criză politică declanșată de un prim-ministru iresponsabil să dureze cât mai puțin. Cerem celorlalte forțe politice să nu intre în tergiversări și jocuri politicianiste, să depunem și să votăm urgent moțiunea.

E momentul să vedem dacă discursul se transpune în fapte.

Florin Cîțu trebuie să plece.

Este o moțiune necesară și poate fi evitată doar dacă Florin Cîțu își dă demisia de onoare sau coalția îi retrage sprijinul politic", se arată într-o postare a USR PLUS, pe pagina de Facebook.

Totul vine după ce, în urmă cu doar câteva minute, Sebastian Burduja de la PNL susținea, în exclusivitate pentru DC NEWS, că se bazează pe maturitatea USR PLUS.

În contextul în care premierul Florin Cîțu l-a revocat din funcție pe ministrul Stelian Ion, Sebastian Burduja a fost întrebat dacă există pericolul ruperii Coaliției de guvernare.

"În acest moment, aș miza că nu se rupe Coaliția și că partenerii noștri de la USR PLUS vor înțelege că prima noastră responsabilitate este față de binele cetățenilor, dincolo de orice like-uri sau puncte pe care le-am putea câștiga din acest meci de box.

A doua responsabilitate pe care o avem este să demonstrăm că putem și să nu permitem PSD-ului să revină la guvernare, pentru că se pare că există o tendință de creștere a PSD-ului, fără ca PSD să facă mare lucru.

E clar că există acest trend de care trebuie să ne preocupăm cu prioritate, să încetăm tot acest meci, să înțelegem că a fost un episod, premierul e îndreptățit din punct de vedere legal și moral să ia aceste decizii, e liderul Guvernului și are în mână toată răspunderea. Nu poate face echipă cu oameni care-l blochează", a declarat Sebastian Burduja, în exclusivitate pentru DC NEWS, în emisiunea "Ce se întâmplă" cu Răzvan Dumitrescu.