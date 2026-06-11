Invitație surpriză de la Washington! Preşedintele Siriei, așteptat în SUA chiar de ziua lui Trump

Invitație surpriză de la Washington! Liderul Siriei, așteptat în SUA chiar de ziua lui Trump - foto AI

Preşedintele sirian Ahmed al-Sharaa a primit o invitaţie pentru a se deplasa în SUA, unde a fost deja primit în noiembrie de preşedintele Donald Trump, a indicat joi o sursă diplomatică, citată de AFP.

Preşedintele Al-Sharaa a primit o invitaţie de a se deplasa pe 14 iunie în Statele Unite, a indicat sursa, care a solicitat anonimatul, fără a confirma vizita.

Vizită posibilă chiar de ziua lui Donald Trump

Data respectivă este ziua când preşedintele Trump împlineşte vârsta de 80 de ani. Liderul american intenţionează să organizeze cu acest prilej un turneu de arte marţiale mixte (MMA) pe peluza Casei Albe.

Fostul jihadist care a preluat puterea în Siria în decembrie 2024 a fost primit pe 10 noiembrie anul trecut de Donald Trump, care a calificat vizita drept una istorică, prima a unui preşedinte sirian la Casa Albă de la obţinerea independenţei ţării în 1946.

După căderea în 2024 a regimului condus de Bashar al-Assad, noile autorităţi de la Damasc s-au apropiat treptat de SUA şi s-au alăturat coaliţiei antijihadiste conduse de Washington.

De partea sa, Washingtonul a ridicat sancţiunile impuse Siriei în timpul regimului Bashar al-Assad.

Trump îl laudă pe liderul de la Damasc

Preşedintele Trump afirmase într-un interviu acordat pe 7 iunie postului NBC că preşedintele sirian este gata să ajute la slăbirea Hezbollah, organizaţie proiraniană contra căreia Israelul duce o campanie de lovituri aeriene şi ofensivă terestră.

Mi-ar plăcea să văd un atac mai chirurgical contra Hezbollah. Siria are un lider care face cu adevărat treabă bună într-un timp foarte scurt, adăugase preşedintele SUA.

Potrivit unui diplomat, Siria se află sub presiunea Statelor Unite încă de la începerea războiului între Israel şi Liban, pe 2 martie, pentru a interveni contra organizaţiei proiraniene din ţara vecină.