Intervenție de urgență pe A1 în urma unui accident cu trei victime. Traficul a fost deviat

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Un accident rutier s-a produs pe autostrada A1. Traficul a fost deviat către DN 69.

Traficul este deviat, miercuri la prânz, de pe autostrada A1, în judeţul Arad, unde a avut loc un accident în care au fost implicate două maşini, trei persoane fiind rănite.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Arad a informat că evenimentul s-a produs pe sensul de mers Arad - Timişoara, la km 532, fiind implicate două autoturisme.

La locul intervenţiei au fost alocate echipaje SMURD şi ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

"În urma evaluării medicale, cele trei victime sunt transportate la spital pentru îngrijiri şi investigaţii medicale suplimentare", a precizat ISU, care a adăugat că pompierii militari asigură şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor la faţa locului.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române a informat că pe autostrada A1 Deva-Nădlac, la kilometrul 531, pe sensul de mers spre Deva, în apropierea localităţii arădene Şagu, s-a produs o coliziune între două autoturisme, soldată cu rănirea a trei persoane.

Conform sursei citate, traficul rutier este oprit pe sensul de mers spre Deva, fiind deviat pe la nodul rutier de la km 536 către DN 69. Se estimează reluarea normală a circulaţiei după ora 13:00, potrivit Agerpres.

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