Poliția respinge acuzațiile lui Călin Georgescu în ancheta ”zero cheltuieli” în campania electorală

'Respingem şi dezavuăm orice acuzaţie nefondată de politizare a actului profesional poliţienesc. Activităţile sunt derulate în cadrul unui dosar penal, sub coordonarea unităţii de Parchet competente şi cu respectarea cadrului legal în vigoare. Toate activităţile instituţiei noastre, în cadrul tuturor dosarelor penale, se efectuează sub coordonarea unităţilor de parchet şi sub autoritatea procurorilor de caz, având drept scop aflarea adevărului', informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR) transmis AGERPRES. IGPR reaminteşte că activitatea de urmărire penală a Poliţiei judiciare are caracter nepublic şi se desfăşoară sub autoritatea unităţilor de Parchet competente, şefii ierarhici ai poliţiştilor neavând competenţă în a da dispoziţii privind efectuarea actelor de urmărire penală'.

'Tot personalul IGPR îşi desfăşoară activitatea cu profesionalism, imparţialitate, echidistanţă şi neutralitate politică', a mai transmis IGPR.

Călin Georgescu încearcă să deturneze atenția de la scandalul cheltuielilor din campania la prezidențiale și să prezinte ancheta care vizează aceste fonduri drept o acțiune politică.

Candidatul independent a declarat ”zero cheltuieli” în condițiile în care a avut promovări de milioane de euro pe rețelele sociale, dar și milioane de flyere distribuite în toată țara.

În prezent sunt derulate anchete care vizează finanțarea campaniei, al cărei șef a fost, Radu Pally. ”Solicit imperativ oprirea acestui abuz - nu ne puteţi intimida - nu putem fi îngenunchiaţi!', a susţinut Călin Georgescu potrivit Agerpres.

