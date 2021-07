Hawaii. Un avion s-a prăbușit în largul coastei în urma unor probleme la unul dintre motoare

Un avion Boeing 737 cargo, la bordul căruia se aflau pilotul și copilotul, s-a prăbușit în largul coastei Hawaii, după ce aeronava a avut probleme la unul dintre motoare, transmite BBC.

Aeronava zbura dinspre Honolulu spre insula Maui, dar s-a prăbușit în apă la scurt timp după ce a decolat de pe Aeroportul Internațional Daniel K Inouye. Garda de coastă a reușit să salveze ambii piloți în cursul dimineții de vineri.

Unul dintre cei doi membri ai aeronavei a fost găsit în timp ce se ținea de coada avionului, a transmis agenția de știri Reuters, citată de BBC. Conform oficialilor de la Departamentul de Stat pentru Transporturi, citați de News Now Hawaii, membrul echipajului a fost transportat cu elicopterul spre Queen's Medical Center, pentru a fi internat la Terapie Intensivă, întrucât starea sa este una critică.

Cel de-al doilea membru al echipajului a fost adus la mal cu ajutorul unei ambarcațiuni, starea sa de sănătate fiind una gravă, dar stabilă. Acesta are un traumatism cranian.

În imaginile transmise de NBC poate fi văzut un bărbat transportat în scaunul cu rotile, iar acesta pare a fi conștient.

Compania Boeing a transmis un comunicat prin care a precizat că ține legătura cu autoritățile în privința accidentului și „monitorizează situația îndeaproape”.

