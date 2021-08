Ioana Constantin (PMP) susține că fraudarea alegerilor de la Sectorul 1 este o pată pentru democrația din România. Aceasta a povestit ce s-a întâmplat la alegerile locale din septembrie 2020, atunci când a candidat pentru funcția de primar al acestui sector.

"Cred că asta cu fraudarea alegerile la Sectorul 1 a fost o pată extrem de urâtă pe ceea ce noi numim democrația noastră, sincer. Și o tăcere asurzitoare nu doar a autorităților, ci și a partidelor și politicienilor. Eu am fost candidată acolo și am văzut ce s-a întâmplat și cu procesele verbale. Este absolut dezamăgitor să vezi că tu ai un proces verbal cu niște date, iar datele nu sunt aceleași cu cele introduse în sistemul lor de proces verbal. Ale mele coincideau de exemplu, o parte din ele, cu ale PNL-ului, dar nu coincideau cu ale PSD sau USR, de exemplu. Secții de votare unde aveam zero voturi și după contestație au apărut 200 și ceva de voturi. Mie mi s-a părut o schemă cu mutatul voturilor pe partide inexistente. Erau partide din astea de nu a auzit nimeni vreodată de ele. Știți că candidează câte 50 de partide și pe partidele alea erau trecute câte 200 de voturi într-o secție.", a declarat Ioana Constantin, în exclusivitate pentru DC NEWS.

Ioana Constantin: 19 contestații care nu mi-au fost acceptate niciodată

Ioana Constantin a explicat schema care ar fi folosită pentru fraudarea alegerilor locale de la Sectorul 1 al Capitalei. Aceeași metodă ar fi fost folosită și în alte sectoare, susține aceasta.

"Deci, pe partide inexistente total, nici nu știu să vă zic numele. Pe procesele verbale avem aceleași partide, 50, că la Sectorul 1 am și fost mulți, numai la Primărie am fost vreo 70 de candidați. Și te trezești că pe unul dintre aceste partide apar 200 de voturi într-o secție de votare și Ioana Constantin are zero voturi, sau doamna Alberts spre exemplu, are 6 voturi. Eu am zero și tu un partid care nici nu există, Partidul Românilor nu știu cum, tu ai 200 de voturi în secția de votare. Mă duc, contest, că mă prind să contest, că poate nu mă prind să contest și descopăr că alea 200 de voturi nu erau ale tale, că tu aveai 2 voturi, te-a votat omul tău din secție și că alea 200 de voturi sunt ale mele și le mut la mine.

Au fost câteva secții în care am descoperit asta. (...) depinde mult de vigilența oamenilor tăi din secția de votare. Am văzut și la alte sectoare, nu doar la partidul meu. S-a întâmplat și la domnul Cristi Popescu, aceleași lucruri s-au întâmplat. Au fost la secții de votare cu zero voturi de nu mai știi. Domnule, cum zero voturi? La Cristi Popescu să vezi sero voturi e interesant sau chiar și la colegul meu de la Sectorul 2, tot așa, multe zero voturi. Ei, de fapt, alea multe 200-300 de voturi au fost mutate pe un partid inexistent. Totuși, opinia mea este că voturile reale au fost puse în alt sac pentru că eu am avut apoi 19 contestații care nu mi-au fost acceptate niciodată.", a mai spus Ioana Constantin.