Echipa lui Voiculescu, aripa de la Cluj: doi consilieri, din același departament al facultății lui Boc

În 2009, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, din UBB, a dat un premier și un ministru al Educației, Emil Boc numindu-l în cabinetul său pe decanul de atunci, Cătălin Baba. În 2016, Marius Ungureanu, un cercetător de la aceeași facultate era numit secretar de stat la Ministerul Sănătății.

În 2021, două cadre didactice, din același departament, consiliază în Ministerul Sănătății. Dacă lumea veche spunea să nu-ți pui toate ouăle în același coș, echipa lui Vlad Voiculescu își ia expertiza de sănătate publică de pe un singur culoar. Să vedem de la cine.

Ungureanu, la Universitatea care i-a dat diploma lui Voiculescu

Marius Ungureanu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, în 2016, a fost rechemat de Vlad Voiculescu pe post de consilier și în 2021. La Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Ungureanu funcționează în Departamentul ”Sănătate Publică”. Potrivit CV-ului oficial, Ungureanu a fost timp de trei ani medic rezident în gastroenterologie, unde rezidențiatul durează cinci ani. Dar, fiind cercetător-vizitator (visiting researcher) la Vienna University of Economics and Bussines, unde a studiat și Vlad Voiculescu, este normal ca titlul de medic specialist gastroenterolog să fie echivalat. Oricum nu contează, căci din 2011 lucrează în Departamentul ”Sănătate Publică” al FSPAC, fiind în prezent director de educație (Education Director).

Cherecheș, competent în medicina de întreprindere

Colegul său Răzvan Cherecheș, care conduce Departamentul Sănătate Publică-Public Health, este, la rândul său, consilier în Ministerul Sănătății, doar că o consiliază pe doamna Andreea Moldovan, secretar de stat.

Din CV-ul oficial nu rezultă că ar fi medic specialist. În universitățile de medicină este obligatoriu pentru un profesor universitar să fi luat și examenul de primariat, nu doar cel de medic specialist. Sănătatea Publică este o specialitate medicală, iar medicii specialiști trec prin rezidențiat. La Facultatea de Științe Politice, poți fi profesor de Sănătate Publică fără rezidențiat, dacă universitatea inventează o astfel de catedră. Doar că nu are nicio legătură cu medicina. Cherecheș, promovat de mass media drept o autoritate în domeniul sănătății publice, fiind extrem de prezent pe subiectul COVID, are un certificat de competență în... medicina muncii. În CV-ul său se arată că din 2009, este adjunct de asistent de profesor (”adjunct assistant professor”) la Universitatea din Iowa.

Tot acolo a fost cercetător, timp de... patru luni, și Marius Ungureanu. Amândoi au masterat în management sanitar, la aceeași facultate, nu din Cluj, însă, ci din Sibiu.

Cherecheș, ”vedetă” în presă din 2009

Carierele lor diferă, însă, în ceea ce privește expunerea publică: Ungureanu nu prea apare în public, Cherecheș, extrem de prezent în social media, a intrat în vizorul presei mult înainte de criza COVID.

Mai precis, atunci când fondatorul Departamentului de Sănătate Publică, medicul veterinar Cătălin Baba, a fost numit ministru al Educației. Rectoratul UBB a dat atunci publicității următorul comunicat:

"Nepregatindu-se si nelucrand in specialitate, Catalin Baba il foloseşte pe cumnat, Razvan Chereches, angajat pe granturi de la guvern, pentru a-l suplini la cursurile de Stiinte Politice (acesta fiind, la baza, absolvent de medicina!). Prin adresa ANPODEPF (nr. 1.412 din 1 aprilie 2008), se atrage atentia lui Catalin Baba asupra «managementului defectuos» si se invalideaza decontul sau pe un program angajat anterior «in familie», Ministerul Educatiei solicitand restituirea banilor. Fiind numit la Cabinetul lui Emil Boc, in 2009, Catalin Baba blocheaza scoaterea de posturi la concurs pana nu i se face si lui post de profesor universitar, ceea ce Rectoratul a refuzat, pregatirea lui fiind mediocra. Fiind numit la acel cabinet, Catalin Baba cere, cu adresa nr. 296 din 7 mai 2009, sa i se pastreze functia pe perioada in care vine la Cluj, cu toate ca cererea este ilegala. Mai nou, cu adrese repetate (cea mai noua este adresa nr. 132 din 15 aprilie 2010), preseaza Rectoratul sa ii creeze specializarea «Politica sanatatii» in facultate, pentru el si cumnatul sau - ceea ce Rectoratul refuza (cu argumentul ca UBB nu are facultati de medicina), fiind vorba de alt act de coruptie", se mai arata in comunicatul Colegiului Senatului UBB, intitulat "Fraude repetate".