Dosarul medical al prințesei Kate, ținta unei tentative de vânzare într-o clinică din Londra

Un fost angajat al unei clinici din Londra ar fi încercat să vândă dosarul medical al prințesei Kate în perioada în care aceasta era internată, în ianuarie 2024. Informația a fost confirmată miercuri de autoritatea britanică pentru protecția datelor, care a emis un avertisment oficial în acest caz, potrivit AFP.
Soția prințului William, moștenitorul tronului britanic, a fost supusă unei intervenții chirurgicale abdominale majore pe 16 ianuarie 2024, la London Clinic. Ea a rămas internată aproximativ zece zile în unitatea medicală.
Câteva săptămâni mai târziu, în martie 2024, prințesa a anunțat că suferă de cancer, fără a preciza natura bolii. Ulterior, a urmat tratament prin chimioterapie. În ianuarie 2025, aceasta a transmis că se află în remisiune.
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Ancheta autorității pentru protecția datelor
Biroul comisarului pentru protecția datelor din Marea Britanie (ICO) a anunțat că a finalizat ancheta penală deschisă în martie 2024. Investigația a vizat utilizarea abuzivă a unor informații personale extrem de sensibile și tentativa de divulgare a acestora în schimbul unei sume de bani.
Fără a numi persoana vizată, instituția a precizat că ancheta a fost declanșată în urma unei „încălcări semnalate în martie 2024 de London Clinic”.
Autoritatea a transmis că a fost emis „un avertisment formal unui fost angajat la clinica medicală din Londra”, fără a preciza identitatea sau genul acestuia.
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Reacția clinicii și informațiile din presă
London Clinic a transmis într-un comunicat că este mulțumită de închiderea cazului, după colaborarea cu autoritatea britanică.
„Mulţumită că, în urma colaborării cu ICO, s-a reuşit închiderea acestui trist incident izolat”, subliniind absenţa „unei încălcări a reglementărilor de către spital”, notează Agerpres.
Tabloidul The Mirror a relatat la momentul respectiv că cel puțin un membru al personalului ar fi încercat să acceseze dosarul medical al prințesei.
Potrivit aceleiași publicații, persoana respectivă a fost concediată. London Clinic nu a oferit comentarii suplimentare atunci când a fost contactată de AFP.
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