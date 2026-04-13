Doliu în AUR, partidul lui George Simion
Data publicării: 07:39 13 Apr 2026

Doliu în AUR, partidul lui George Simion
Autor: Crişan Andreescu

Artimon Dan Cătălin Artimon Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Dan Artimon, deputat al partidului Alianța pentru Unirea Românilor, a murit duminică, la vârsta de 59 de ani.

"Cu mare tristețe anunțăm plecarea la Domnul a deputatului AUR și prietenul meu, Dan Artimon. Vom fi mai săraci fără el, cel mai înțelept dintre noi", a anunțat George Simion pe pagina de Facebook.

Dan-Cătălin Artimon a fost ales în 2024 deputat din partea partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR).

În cadrul Camerei Deputaților, el a activat ca membru al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale.

Din 2005 până cel puțin în 2010, a fost președinte al asociației non guvernamentale Arad-ID, afirmând la Adevărul: „Civismul, implicarea în viața și evoluția orașului sunt probleme care vin din interiorul fiecărei persoane, sunt lucruri intime și poate tocmai de aceea este greu să vorbești public despre ele sau să dai explicații pentru ele”, potrivit glasularadului.ro.

Înainte de a deveni deputat, Artimon a fost consilier județean în cadrul Consiliului Județean Arad, fiind ales la alegerile locale din 2024 din 9 iunie.

