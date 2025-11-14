Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a dat exemplul corporatistului care merge cu metroul în Pipera, unde lucrează, datorită eficienței pe care acest mijloc de transport în comun o are în ceea ce privește timpul de deplasare.

„De exemplu, pe magistrala 2 de metrou se urcă un corporatist și merge în Pipera unde lucrează, iar seara se întoarce acasă. La orele de vârf, trenurile se succed la două minute și jumătate și uneori nu te poți urca în primul pentru că e plin.

Acolo sunt 1.000 de oameni, care iau acel metrou și își lasă mașinile acasă nu pentru că îi forțează cineva, nu pentru că le pune taxe, ci pentru că au cu ce să meargă și câștigă o oră de petrecut cu familia lor“, a zis Cătălin Drulă.

Cum vrea Cătălin Drulă să-i salveze pe corporatiști de aglomerația de la Piața Unirii

Candidatul USR la Primăria Bucureștiului consideră că este „musai“ ca magistrala 5 de metrou să fie terminată, astfel încât corporatiștii din Drumul Taberei să ajungă mai repede la locul de muncă din Pipera.

„Pe axa est-vest a Bucureștiului e foarte, foarte bine că s-a dezvoltat magistrala 5 de metrou, prima fază, până la Eroilor. Acea magistrală e făcută să fie continuată spre Universitate, cu schimb cu magistrala 2, apoi la Iancului unde se face schimb cu magistrala 1, și mai departe până în Pantelimon.

E vorba de o axă est-vest în care tu, corporatist din Drumul Taberei care mergi tot în Pipera, ai 14 minute până la Universitate, unde te urci în alt metrou pe magistrala 2 și ajungi în Pipera. În prezent nu ai posibilitatea asta. Trebuie să te urci și să schimbi la Eroilor, la Unirii. Această axă est-vest e musai să fie dezvoltată.

Un proiect de complexitatea asta va dura în execuție efectivă cel puțin cinci ani, pentru că este și o zonă foarte sensibilă. Absolut din stomac, eu cred că ar costa vreo 2 miliarde de euro (10 miliarde de lei)“, a zis Cătălin Drulă.