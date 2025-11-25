Motivul pentru care centrul istoric arată „deplorabil“ este generat inclusiv de existența sectoarelor Capitalei, potrivit candidatului Vlad Gheorghe, deoarece străzile țin de Primăria Generală, iar clădirile de primăriile de sector. Acest lucru se poate rezolva doar printr-o viziune și acțiune integrate, care să reabiliteze atât străzile, cât și imobilele.

„Astăzi, problema sectoarelor ne generează o problemă și în centrul istoric al Bucureștiului. Străzile de acolo sunt într-o stare deplorabilă, dar și clădirile. Străzile sunt arondate la Primăria Capitalei, iar clădirile la sector.

Este o suprapunere unde nimeni nu mai știe cine trebuie să facă și acest lucru generează o stare extrem de proastă a centrului istoric.

Dacă desființăm sectoarele, așa cum eu consider că trebuie făcut, putem să facem o administrație reală a centrului istoric, administrație care să reabiliteze atât infrastructura stradală, care să includă și afacerile. Trebuie luați în considerare cei care au business acolo.

În același timp, trebuie să reabilitezi și foarte multe clădiri de acolo. Astăzi, reabilitarea s-a făcut după cum a cunoscut fiecare pe cineva de la primărie“, a zis Vlad Gheorghe.

Vlad Gheorghe: Nu o să facem cadouri celor care își permit să reabiliteze pe banii lor

Problema din centrul vechi al Capitalei poate fi rezolvată printr-o colaborare între autorități și proprietarii de clădiri care își permit reabilitarea acestora, astfel încât să se termine fiecare stradă cap-coadă.

„Statul are obligația de a pune în siguranță clădirile. Acolo unde proprietarii își permit, bineînțeles că vor contribui, însă statul trebuie să se ocupe de o investiție unitară. Iei la rând, pe străzi, cap-coadă, reabilitezi ce trebuie să reabilitezi și știi că ai terminat o stradă.

Proprietarii care își pot permite, plătesc valoarea, iar cei care nu își pot permite, primesc investiția de la stat, dar după criterii clare, transparente. Nu o să facem cadouri celor care își permit să reabiliteze pe banii lor“, a mai zis Vlad Gheorghe.