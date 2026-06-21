Cum explică Eugen Tomac poza care s-a viralizat, la masă alături de Nicușor Dan, Rareș Bogdan sau Victor Negrescu

Foto: Captură Digi 24

Postul Digi 24 a publicat o fotografie în care se aflau la masa unui hotel sau restaurant președintele Nicușor Dan, alături de mai mulți europarlamentari, printre care Rareș Bogdan, Eugen Tomac sau Victor Negrescu.

În imaginile foto, la masă alături de președintele Nicușor Dan se află Lucian Pahonțu, șeful SPP, dar și consilierul său pe politici europene Valentin Naumescu. Sunt prezenți și europarlamentarii Eugen Tomac, Victor Negrescu și Rareș Bogdan.

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Eugen Tomac spuen că fotografia a fost făcută în marja Consiliului European într-o pauză între întrevederi oficiale și nu s-a discutat și nici nu s-au negociat chestiuni politice interne.

„Nu am discutat despre formarea Guvernului sau alte negocieri politice interne, timpul a fost foarte scurt și dedicat exclusiv temelor de politică europene”, precizează Eugen Tomac.

Tomac a afirmat că fotografia a fost făcută în spațiul public, astfel încât nu poate fi vorba de nimic conspirativ sau oficial. Întrebat cine crede că a făcut fotografia, acesta a spus că nu știe.

Nicușor Dan a participat la finalul acestei săptămâni la reuniunea Consiliului European la Bruxelles

Președintele Nicușor Dan a participat joi și vineri la reuniunea Consiliului European de vară, care are loc la Bruxelles.

Agenda reuniunii a inclus sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova și avansarea parcursului lor de aderare, viitorul Cadru financiar multianual 2028-2034, securitatea și apărarea europene, competitivitatea și provocările economice globale. Nicușor Dan va sublinia importanța unei condamnări a tentativelor Rusiei de escaladare a conflictului prin violarea 'repetată' a spațiului aerian al statelor UE.

Totodată, președintele a pleda pentru progrese concrete în ceea ce privește apărarea Uniunii, cu o atenție particulară acordată Flancului Estic și operaționalizării proiectului 'Eastern Flank Watch', subliniind, totodată, importanța asigurării complementarității cu NATO.