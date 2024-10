Cristi Danileț, analfabet funcțional cu o pensie de 5.000 de euro? A mai căzut un mit despre „Apostolul Dreptății”

Este o întrebare cât se poate de validă după ce a scris despre Simona Halep. Plictisindu-se la pensie, tânărul pensionar scria azi noapte: „A apărut motivarea TAS in cazul Simona Halep și... a mai căzut un mit. Scrie negru pe alb că sportiva a încălcat două reguli: s-a dopat intenționat cu Roxadustat și, pentru a ascunde dopajul, a manipulat datele care au fost scrise in pașaportul biometric.

Cel mai trist este ca Halep a mințit la proces:

- a susținut ca substanța a ajuns accidental in corpul său, prin contaminare de la un supliment alimentar. S-au făcut analize la acel produs si nici vorbă, nu există acolo urme de Roxadustat. Având in vedere și cantitatea depistată in corpul său, TAS spune că acel consum a fost intenționat, nu accidental;

- a susținut că fluctuațiile unor componente ale sângelui, înscrise în pașaport, s-ar datora unei operației a deviației de sept, unei perioade de lipsa de antrenament sau menstruației. Prin experți s-a respins această apărare”.

Apoi, Cristi Danileț și-a dat seama că n-a înțeles și a revenit cu un mesaj în care a cerut scuze pentru ce a scris. Omul a recunoscut că n-a înțeles ce a citit.

„Bazat pe știrile de asta noapte apărute in presa, am facut un comentariu cu privire la dopajul INTENTIONAT al Simonei Halep pe care l-am retras.Imi prezint scuzele ca m-am grăbit. Promit sa citesc cu atenție hotararea TAS prin care a fost trasă la RĂSPUNDERE PENTRU DOPAJ, pentru a face un comentariu pertinent”, a scris Cristi Danileț.

Lasă, Cristi, nu mai reveni cu niciun comentariu pertinent. Încearcă doar să înțelegi un text, nu ni-l și comenta... că cine știe ce mai iese.

Echipa de apărare a Simonei Halep, condusă de expertul francez Jean-Claude Alvarez, a demonstrat într-un mod satisfăcător pentru Tribunalul de Arbitraj Sportiv că substanța a venit de la un produs contaminat, iar ea nu s-a făcut vinovată de o eroare sau o neglijență semnificativă în acest sens.

Întrebarea este cum o fi judecat marele Cristi Danileț dacă are probleme de înțelegere a unui text? Câte procese or fi viciate? Întrebări fără răspuns. Dar ce contează atâta timp cât pensia îi merge? 5.000 de euro pe lună nu-i deloc puțin.

În timp ce în România sistemul îi permite lui Cristi Danileț să iasă la pensie la 48 de ani, în SUA, alți judecători muncesc cu mult peste dublul vârstei sale.

De exemplu, să ne amintim de judecătorul Wesley E. Brown. A avut o carieră de excepție în justiție și a rămas în funcție până la vârsta de 104 ani, devenind cel mai longeviv judecător federal din istoria Statelor Unite. El a avut un impact semnificativ asupra sistemului judiciar american și a luptat pentru dreptate și egalitate pe parcursul întregii sale vieți.

Wesley Ernest Brown a fost numit în funcția de judecător federal în 1962 de către președintele John F. Kennedy. Ceea ce l-a făcut cu adevărat remarcabil pe judecătorul Brown a fost longevitatea sa incredibilă în funcția de judecător federal. La momentul decesului său, el era considerat cel mai vârstnic judecător federal activ din istoria țării. A continuat să lucreze până la vârsta de 104 ani, servind justiția americană timp de aproape cinci decenii.

Judecătorul Brown a fost cunoscut pentru etica sa în muncă și a atribuit longevitatea sa chiar profesiei sale. Aceasta este o poveste notabilă despre perseverență și angajament în domeniul justiției și poate servi ca sursă de inspirație pentru alții. Chiar și pentru Cristi Danileț, tânărul pensionar care, la doar 48 de ani, iese din sistem cu o pensie de „doar” câteva mii de euro, vreo 5.000 de euro lunar.

Să nu ne mai plângem că viața de pensionar este grea în România! Avem și noi pensionarii noștri de lux, bieții seniori de 48 de ani.

