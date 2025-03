Corlățean a revenit asupra mesajului despre mitingul pro-UE: Vine valul peste ideologia voastră stricată. Ce face Administrația Trump în SUA, de fapt, e și o eliberare pentru România

„Mă uitam și eu pe net, la ce circulă azi. E absolut corect. Prima foto ne arată cam cum era pe vremuri în Piața Victoriei, când era cu «corupția» și «cine sare, cine sare» și când venea fără restricții finanțarea USAID, iar banii lui Soroș curgeau generos pentru tefeliști și operațiunile sale din România. A doua, cu «protestul» de susținere a orientării pro-UE (cu care evident rezonez pe fond) de sâmbătă, din aceeași Piață a Victoriei… Dar fără finanțarea Soroș, tăiată de Administrația Trump. Vedem uriasa diferență, deși a doua temă este fundamental de generoasă pentru noi, iar provocările la adresa ei, foarte urâte.



Pe scurt, Trump ne-a făcut și nouă, românilor, un mare bine: gata cu presiunea politică pusă pe noi în anii anteriori cu iraționalitatea politicilor «progresiste» de gen și a altor aberații, dar gata și cu finanțările Soroș pe canal oficial american pentru astfel de aberații. Chiar dacă unora le cade greu la ficat. Măcar ciclul ăsta să mai respirăm și să ne venim în fire”, susține Titus Corlățean, duminică, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Titus Corlățean a șters postarea și a revenit cu alt mesaj:

„Neomarxism și neofascism.

Un scurt mesaj de luni dimineață pentru toți radical-stângiștii, neomarxiști de la usr și nu numai, oameni care ați fost educați la "școala" pseudo-progresismului open society: nu mă cunoașteți. Și ăsta este motivul pentru care mi-e teamă că nu veți înțelege ceea ce vă spun acum. Eu încerc, totuși.

Este scris, în cea mai importantă Carte pe care oamenii au cunoscut-o vreodată, se numește Biblie, pe care prea probabil puțin dintre voi o cunoașteți cu adevărat: "Proverbele 26:4- 5 Nu răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu semeni și tu cu el. Răspunde însă nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă înțelept."

Nu am vrut aseară să merg mai departe cu "dialogul" cu voi. Am constatat că nu există nici o diferență între "georgiști" și voi, aceeași retorică și atitudini agresive de tip neofascist, intolerant. În plus, sunteți ultimii de pe planeta Pământ care să ne dați lecții nouă, celor care efectiv am muncit în echipa politică și de experți care a reușit integrarea în Uniunea Europeană, despre "idealurile europene".

Voi nu existați atunci și nu ați făcut NIMIC. În anii de după 2007 voi ați deturnat ideea Europeană, potrivit învățăturilor primite de la Maestrul vostru, spre lucruri nefirești, care sunt "urâciuni" în fața Domnului și care atacă rădăcinile și valorile moral-creștine ale românilor (și multor altor oameni de etnii diferite din țară, dar creștini), ca popor. Este scris că ceea ce scoate omul pe gură vine din prisosul inimii lui. Adică arată exact ceea ce sunteți pe interior, ce fel de inimă aveți. Iar după vorbele rostite, putreziciunea în voi este mare. Îmi pare rău pentru voi, dar... Mai aveți o șansă, la iertare, dacă vă întoarceți la Domnul și vă pocăiți. Ăsta e sfatul meu pentru voi.

P.S. Știu că ceea ce v-a durut ieri, în postarea mea, era de fapt o chestiune simplă: înțelegeți ca vine valul peste voi, peste ideologia voastră stricată. Ceea ce face Administrația Trump în SUA, de fapt, este și o eliberare pentru noi, în România. Nu vă faceți griji, voi lăsa toate comentariile voastre pe pagina mea de Fb. Pentru ca oamenii să vă vadă adevărată voastră față, așa cum este, indiferent de forma pe care o îmbrăcați: parlamentari, jurnaliști, profitori sau militanți open society. Și, ca să fie clar, nu mă refer la cei care cred și susțin cu onestitate idealul european, la care eu am contribuit direct, prin muncă, ci la "pervertiti".

