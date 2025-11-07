€ 5.0860
Data actualizării: 14:05 07 Noi 2025 | Data publicării: 14:04 07 Noi 2025

EXCLUSIV Congres PSD. Săgeți către PNL și USR: ”Ne dorim să devenim vioara întâi a guvernării”
Autor: Andrei Itu

congrese psd Congres PSD - Foto DC News
 

Noua echipă de conducere a PSD se alege, vineri, în cadrul unui Congres extraordinar.

Prim-vicepreședintele PSD, Victor Negrescu, a vorbit, pentru DC News, care este noul obiectiv al partidului după redefinirea ideologică și ce dorește PSD să facă în coaliția de guvernare.

Congresul PSD și redefinirea ideologică

”A început pentru Partidul Social Democrat un congres de relansare a acestei formațiuni politice a social-democrației românești. Ne redefinim ideologic. Devenim un partid de centru-stânga modern, care mizează pe echitate și solidaritate socială. Este o schimbare importantă a Partidului Social Democrat. 

Vorbim despre o nouă echipă, media de vârstă este undeva la 48 de ani. În același timp, vorbim de lideri asumați, care au performanță, fie la nivel local, național, fie la nivel european. Vă puteți aștepta la un partid social-democrat mult mai activ, mult mai prezent în dezbaterile publice, mult mai ferm. Ne asumăm acest rol principal de lider al dezbaterilor politice, principal lider din Parlamentul României.”, a spus Victor Negrescu. 

”Ne dorim să devenim vioara întâi a guvernării”

”Și în această logică este clar că ne dorim să devenim vioara întâi a guvernării. Nu vom accepta măsurile de austeritate și vom veni cu noi propuneri, așa cum am venit cu pachetul de relansare economică în care noi credem foarte mult. Ne facem treaba, venim cu proiecte concrete. Arătăm că anumite măsuri propuse de dreapta nu sunt corecte, așa cum au făcut aleșii noștri locali, care, în diferite zone ale țării, au adus performanță, folosind bani europeni. Noi suntem partidul, care a dus România în Uniunea Europeană, NATO și am făcut reforme în acest sens. Noi știm să facem reforme, nu scandal. 

De asemenea, cu siguranță, avem proiecte pentru a echilibra anumite măsuri. S-a demonstrat deja că măsurile de austeritate care vizează mamele și veteranii de război nu au fost unele corecte. Vedem o colectare foarte redusă. În acest sens, dorim să venim cu o nouă perspectivă, să arătăm că putem să rezolvăm, într-adevăr, problema deficitului, fără să distrugem România, că putem să avem o dezvoltare economică echilibrată, cu un salariu decent, inclusiv un salariu minim raportat la reglementările europene. Asta vrem să facem, să acționăm și să avem impact”, a declarat europarlamentarul și prim-vicepreședintele PSD, Victor Negrescu, pentru DC News.

