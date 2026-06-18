Clanurile Ștoacă și Toboșarii, vizate de anchetă. 11 reținuți și un arsenal de război confiscat în urma perchezițiilor făcute în Capitală

Polițist. Sursa foto: Agerpres

Anchetatorii au confiscat un adevărat arsenal de la membrii clanurilor Ştoacă şi Toboşarii, constând în cuţite, săbii, cozi de topor, spray-uri lacrimogene, sticle cu benzină.

Anchetatorii au confiscat un adevărat arsenal de la membrii clanurilor Ştoacă şi Toboşarii, constând în cuţite, săbii, cozi de topor, spray-uri lacrimogene, sticle cu benzină.

Miercuri, poliţiştii de la Serviciul Grupuri Infracţionale Violente au efectuat 21 de percheziţii domiciliare, într-un dosar penal având ca obiect infracţiuni de şantaj, loviri sau alte violenţe tulburarea ordinii şi liniştii publice, nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, uz de armă fără drept.

Conflicte stradale

Acţiunea a avut loc după ce membri ai celor două grupări au fost implicaţi în mai multe conflicte stradale, printre care şi o încăierare în zona Metalurgiei din cartierul Berceni al Capitalei.

"În urma percheziţiilor efectuate au fost identificate şi ridicate foarte multe arme albe şi obiecte periculoase (cuţite, săbii, cozi de topor, spray-uri lacrimogene, sticle cu benzină), precum şi diverse sume de bani, asupra cărora procurorul a instituit măsuri asigurătorii în data de 18.06.2026", anunţă Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 într-un comunicat de presă.

11 persoane reținute de polițiști

Poliţiştii au reţinut 11 persoane implicate în scandal, urmând ca acestea să fie duse joi în instanţă cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Totodată, anchetatorii solicită judecătorilor arestarea în lipsă a altor doi inculpaţi, aceştia nefiind găsiţi până în prezent pe teritoriul României.

Conform Parchetului, în perioada ianuarie - iunie 2026, pe fondul unui conflict preexistent între cele două grupări, mai mulţi membri ai unuia dintre clanuri au efectuat în mod repetat acte de constrângere psihică şi fizică asupra rivalilor, pentru a-i determina pe aceştia din urmă să nu se mai deplaseze în zonele teritoriale pretins aflate sub influenţa şi controlul primei grupări (cartierele Ferentari şi Giurgiului).

"În perioada de referinţă, în mediul online au fost postate foarte multe videoclip-uri cuprinzând ameninţări cu acte de violenţă şi cu moartea. Ameninţările au fost puse gradual în aplicare, reţinându-se tot cu titlu exemplificativ spargerea lunetei unei maşini prin utilizarea unui obiect contondent (rangă), în timp ce persoana vătămată vizată de constrângeri se afla în maşină. De asemenea, într-o altă împrejurare, o altă persoană vătămată a fost agreată fizic într-o sală de jocuri, de faţă cu multe alte persoane, ulterior fiind scoasă contrar voinţei sale pe stradă, lovită în mod repetat şi obligată să se pună în genunchi pentru a se umili în faţa agresorilor şi pentru a-şi cere scuze public de la aceştia, totodată fiind ameninţată cu moartea dacă se va mai deplasa în zonele de influenţă ale acestora, întreaga agresiune fiind înregistrată de către agresori, care ulterior au distribuit înregistrarea în mediul online pentru a umili familia rivală şi pentru a-şi proclama autoritatea. Ulterior, conflictul dintre cele două grupări a escaladat, context în care, în data de 17.05.2026, mai mulţi membri ai ambelor grupări au desfăşurat un conflict fizic stradal extrem de violent la nivelul Sectorului 5, Bucureşti, având asupra acestora pistoale neletale supuse autorizării, sticle incendiare de tip cocktail Molotov şi multe alte obiecte contondente (macete, bâte, cozi de lemn, bare alungite etc)", susţin procurorii.

Scandal cu jigniri, injurii şi ameninţări

În cadrul acestei agresiuni stradale au fost proferate multiple jigniri, injurii şi ameninţări, au fost trase 10 focuri de armă, au fost incendiate porţiuni stradale şi au fost produse distrugeri la nivelul caroseriilor mai multor autoturisme parcate pe stradă, fiind grav tulburată ordinea şi liniştea publică.

De asemenea, în data de 09.06.2026, mai mulţi membri ai uneia dintre grupări au procedat la agresarea fizică a unui membru al celeilalte grupări, persoana respectivă fiind tăiată cu o macetă în zona abdominală şi fiind împuşcată la nivelul spatelui cu mai multe proiectile de cauciuc provenind de la un pistol neletal supus autorizării, suferind leziuni traumatice considerabile. Altercaţia a avut loc pe o stradă din Sectorul 5.

Un alt individ este cercetat pentru că a ameninţat în mod repetat două persoane cu moartea, în vederea restituirii unor sume de bani pretins datorate de acestea.

Într-un alt dosar instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, Bucureşti, doi membri ai clanului Ştoacă au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile, după ce au fost implicaţi într-o încăierare pe stradă, în zona Metalurgiei din cartierul Berceni al Capitalei, cu membri ai unui clan rival - Toboşarii, notează Agerpres.