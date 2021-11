Chirieac, scenariu tare. De ce PNL l-ar prefera mai degrabă premier pe Ciolacu, decât pe Ciucă. "Pericol pentru Cîțu"

Analistul politic Bogdan Chirieac a fost întrebat la Realitatea Plus dacă criza politică cu care se confruntă România s-ar putea încheia în această săptămână, în cazul în care PNL și PSD decid să facă alianță.

"Greu de spus, pentru că totul depinde de ceea ce spuneți dumneavoastră, dacă hotărăsc (n.r. liderii PNL) să meargă cu PSD-ul. Eu aș pune întrebarea invers. Dacă nu vrea să meargă cu PSD-ul, cu cine va merge Partidul Național Liberal? Cu altcineva nu mai poate face majoritate în Parlamentul României. Aritmetica este foarte simplă. Sigur că Ludovic Orban, cu 20 de parlamentari în momentul acesta, a spus că va sprijini un Guvern PNL-USR, dar, în momentul acela, Ludovic Orban va vrea ministere cel puțin cât UDMR-ul și e îndreptățit să ceară, deci chestiunea asta e relativă. Mai sunt variantele de alianță cu PSD-ul- că PSD-ul deja a cedat, ceea ce pentru electoratul său nu este în regulă- ori alegeri anticipate, fiindcă, după 30 de ani, suntem foarte aproape de acest lucru. Sunt create toate condițiile pentru alegeri anticipate, să meargă PNL cu un Guvern în Parlament, pică și alegerile anticipate se pot declanșa oricând până la urmă." a răspuns analistul politic Bogdan Chirieac.

Cine dă premierul?

O altă necunoscută este cine va da premierul, PNL sau PSD. Bogdan Chiriac a fost întrebat și despre acest lucru.

"Cinstit, într-o democrație, absolut cinstit, premier poate fi oricare președinte de partid, unul sau altul. Deci PNL și-a ales președintele, e domnul Cîțu, PSD și-a ales președintele, e domnul Ciolacu, USR și-a ales președintele, e domnul Cioloș. Ultimul s-a dus în Parlament, a luat 5%, dar tot dânsul a vrut să fie premier. Deci în mod normal, pentru stabilitate, ca să nu mai trăim ce s-a întâmplat în epoca lui Liviu Dragnea cu trei prim-miniștri, în epoca lui Orban cu Cîțu premier, președintele partidului, care o fi el, trebuie să fie prim-ministru. Bun, mai departe, că înțeleg că se vehiculează, că există în continuare susținere pentru domnul Ciucă, asta înseamnă să creezi o problemă uriașă PNL-ului și până la urmă României în ansamblul său, că se împarte puterea, decizia, nu mai știu la cine să raporteze. În mod normal, tot după democrație, PSD a câștigat alegerile, trebuia să fie primul partid care să dea premier. Acum, ei au discutat de modelul acesta israelian, până acum nu a funcționat nici la ei, că nici ei nu sunt departe de noi în ceea ce privește viața politică. Or fi ei avansați din alte puncte de vedere, dar cu politica sunt cam ca noi. Deci ca să se înțeleagă simplu, la un moment determinat se schimbă premierii, deci se face o schimbare între cele două personalități pentru funcția de prim-ministru, între partide. Asta au discutat și în România, să vină domnul Cîțu premier un an jumate, domnul Ciolacu premier un an jumate.

Chirieac: Ar fi bine să ne lase un cadou în două mandate de președinte domnul Iohannis

Să vedem dacă merge în România sistemul ăsta. S-a discutat după cum știți cu toții, și pe 7 ani, cu parteneriat, să schimbe Constituția. Sistemul acesta cu președintele actual care are și prea multă putere, pe de o parte, și prea puțină, pe de altă parte, ar trebui schimbat în republică parlamentară, ar trebui, după 31 de ani, să facem această mișcare. Nu știu, dacă votează la referendum poporul nostru nevaccinat, deci toate lucrurile astea ar trebui schimbate fundamental. Ar fi bine să ne lase un cadou în două mandate de președinte domnul Iohannis, o modificare fundamentală a Constituției, că până la urmă trebuie să existe o explicație de ce administrația din România și clasa politică este cea mai puțin performantă din toată Uniunea Europeană. Trebuie să fie o explicație de ce România nu are șosele, școli, spitale, România nu are nimic în planul public. Aproape tot ce s-a dezvoltat în România a fost dezvoltat de mediul privat, care nu a fost sprijinit de stat, adesea a mers împotriva statului. Deci cumva trebuie modificat manualul de utilizare al țării și al democrației noastre. Manualul de utilizare este Constituția.", a explicat Bogdan Chirieac.

De ce PNL l-ar prefera premier mai degrabă pe Ciolacu, decât pe Ciucă

Analistul politic a explicat și faptul că aripa Cîțu din PNL l-ar prefera mai degrabă pe Marcel Ciolacu premier, decât pe Nicolae Ciucă, în cazul în care nu îl pot impune pe Florin Cîțu.

"Dacă mă întrebați, aripa Cîțu din PNL, dacă nu îl poate impune pe domnul Cîțu, mai degrabă l-ar dori prim-ministru pe Marcel Ciolacu decât pe Nicolae Ciucă, fiindcă Marcel Ciolacu nu îl amenință sub nici o formă pe Florin Cîțu. Nicolae Ciucă, generalul devenit prim-ministru și om politic- milităria și politica nu ar trebuia să meargă mână în mână niciodată, dar asta e România, vedeți, apropo de Constituție- va fi categoric un pericol pentru Florin Cîțu, în mod natural. S-a întâmplat în România. Cel mai bun exemplu a fost Liviu Dragnea - Viorica Dăncilă. Grindeanu și Tudose erau personalități mai puternice, dar distinsa doamnă Dăncilă știți foarte că a ieșit de sub comanda liderului partidului din acel moment, de sub comanda lui Liviu Dragnea.", a mai spus Bogdan Chirieac.

Acest articol reprezintă o opinie.