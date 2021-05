Bruno Ștefan, despre politicienii ajunşi la putere: Cred că moare lumea după ei. Nu vor să vadă realitatea

"Cunosc scena politică destul de bine, mai ales pe partea dreaptă. Am lucrat cu liderii politici și nu de ieri, de astăzi. În ultimii 30 de ani, am fost aproape de mai mulţi lideri politici şi am văzut că se produce o orbire, mai ales când sunt la guvernare.

Ei cred că vor fi veșnici, cred că lumea moare după ei dacă arată că se plimbă cu bicicleta, dacă mai dau câte un comunicat. "Vai, dar ai văzut câte mii de like-uri primesc?". Când le pun oglinda şi le spun "uite, asta spune publicul", "ah, te-au cumpărat, ți-au manipulat alţii sondajul". Nu vor să vadă o realitate şi se iluzionează", a spus sociologul Bruno Ștefan, la DCNews TV.

Interviul complet, în materialul video de mai jos: