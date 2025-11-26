Avizul CSM pe pensiile magistraților. Grindeanu, apel către Bolojan pentru o ședință de Guvern, joi seara

Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, a făcut miercuri declarații de presă și a fost întrebat despre avizul CSM pe pensiile magistraților.

„Având în vedere că avizul de la CSM va fi, poate mâine, mai e o șansă ca România să nu pierdă banii, să vă încadrați în termen?“, a fost întrebat Sorin Grindeanu.

„Nu trebuie să îmi spuneți mie de șanse. Știți foarte bine părerea mea și continui să o susțin, că noi am pierdut timpul, o lună de zile, când trebuia să folosim acea perioadă pentru a trimite un proiect de lege și nu eram la mâna CSM-ului, dar deja ține de trecut această treabă și atunci eu sper să dea CSM-ul acest aviz, astfel încât joi-seara să existe o ședință de guvern și să se poată fi trimis acest proiect și angajat“, a zis Sorin Grindeanu.

„Dacă joi se primește avizul, eu cred că e în interesul României ca guvernul să facă de îndată o ședință de guvern și să trimită către Parlament aceste proiecte de lege. Am văzut că încă se votează în diverse curs de apel, sunt programate astfel de voturi. Era bine să nu rămânem într-o zonă în care să nu fim într-o formă de prizonierat la o decizie.

Dacă se respectă toate regulamentele care țin de cele trei zile în care se pot depune amendamente, toate lucrurile se pot adopta“, a mai zis liderul PSD.