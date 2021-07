Atac armat într-un parc plin de copii din Marea Britanie

Un bărbat înarmat a tras asupra unui loc de joacă dintr-un parc din Marea Britanie. Mai multe familii se bucurau de vremea însorită din parcul Dainewell din Sale, Greater Manchester, liniștea fiindu-le perturbată de o mașină Nissan albastră, care s-a apropiat de parc, scrie The Sun.

Unul dintre martori a relatat cum un pasager al autoturismului a coborât lângă mașină și a început să tragă asupra copiilor și persoanelor care se aflau la acel moment în parc. Suspectul a părăsit locul tragerii imediat după, părinții și copiii fiind în acel moment speriați, fugind pentru a-și salva viețile.

Copiii și părinții au scăpat teferi

Mai mulți martori s-au declarat uimiți de faptul că nici unul dintre gloanțe nu au atins pe nimeni.

„Era o seară superbă de vară. Am văzut mașina albastră venind spre parc. Un tip a deschis ușa și a tras de două ori”, a relatat un martor.

„Copiii din parc au început să țipe, aveau vârste aproximativ între 9 și 14 ani. Este un parc chiar liniștit. Copiii se duc acolo pentru că este sigur. Până acum. Devine periculos prin împrejurimi”, a spus alt martor.

Cei care locuiesc în apropiere spun că au auzit focurile de armă trase în parc.

„Eram în grădină și am auzit 2 împușcături. M-am speriat și m-am lăsat jos. Partenerul meu mi-a zis lasă-te jos, se aude o armă. Am fugit înăuntru. Pe geam am putut să văd un Qashqai albastru”, a spus un rezident al imobilului apropiat de parcul unde s-a petrecut incidentul armat.

Poliția a început o investigație

Poliția a pornit o investigație și a trimis în zonă mai multe patrule, pentru siguranța locatarilor, dar și pentru a prinde atacatorul în caz că se întoarce.

„Ora zilei și locul în care a avut loc incidentul sunt îngrijorătoare și am dori să oferim asigurări oamenilor și să le transmitem că vor vedea în zonă mai multe patrule de poliție pe toată perioada anchetei”, a declarat Helen Bagnall, detectiv în cadrul Diviziei Trafford.

„Suntem conștienți de neplăcerile create momentan în acest cartier și am mărit numărul de echipe care să patruleze, iar în același timp lucrăm cu agențiile care ne pot ajuta să ne adresăm cât mai repede și eficient problemei”, a mai completat Bagnall.