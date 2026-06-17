Accidente înscenate cu mașini de lux pentru despăgubiri uriașe. Schema descoperită de polițiști în Constanța

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Două persoane au fost reținute, iar alte patru sunt cercetate în stare de libertate într-un dosar care vizează infracțiuni de înșelăciune, camătă și șantaj, după ce ar fi pus la cale accidente rutiere fictive în care erau implicate autoturisme de lux, a anunțat miercuri Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța

Două persoane au fost reţinute şi alte patru sunt cercetate penal în stare de libertate, pentru infracţiuni printre care înşelăciune, camătă şi şantaj, după ce au înscenat accidente rutiere în care erau implicate autoturisme de lux, a informat, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa.

Polițiștii au descins la suspecții care ar fi organizat accidente pentru a încasa daune

Conform sursei citate, în urma cercetărilor într-un dosar penal care vizează infracţiunile de înşelăciune privind asigurările, camătă în formă continuată, fals privind identitatea, în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi şantaj, lucrătorii Poliţiei municipiului Constanţa - Serviciul Municipal de Investigaţii Criminale, sub coordonarea procurorilor, au pus în aplicare trei mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Constanţa.

"Din cercetările efectuate de către poliţişti a reieşit faptul că, în cursul anului 2026, mai multe persoane ar fi organizat şi provocat distrugeri intenţionate prin înscenarea unor accidente rutiere în care erau implicate autoturisme de lux. Ulterior, evenimentele erau avizate de societăţile de asigurări drept evenimente rutiere veridice, determinând deschiderea unor dosare de daună şi obţinerea de despăgubiri injuste", conform unui comunicat al IPJ Constanţa.

Suspecți acuzați că au folosit datele altor persoane pentru contracte și polițe RCA

Suspecţii ar fi încredinţat, în repetate rânduri, datele de identificare ale diferitor persoane cu scopul întocmirii de contracte de înstrăinare - dobândire autovehicule, precum şi în vederea contractării de poliţe de asigurare obligatorii RCA.

"Totodată, în perioada 2024-2026, două dintre persoanele cercetate ar fi oferit mai multor martori împrumuturi băneşti cu dobândă, fără a fi autorizaţi în condiţiile legii, obţinând astfel din dobânzile percepute sume de aproximativ 55.000 de lei", se mai spune în comunicat.

Doi bărbaţi, de 21, respectiv 35 de ani, au fost reţinuţi, pentru 24 de ore, urmând ca miercuri să fie prezentaţi procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, pentru luarea unei măsuri preventive. Alte patru persoane sunt cercetate, până în prezent, în stare de libertate, notează Agerpres.

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