Accident grav în Dâmboviţa, copil de 5 ani preluat de elicopter

Potrivit ISU Dâmbovița, accidentul rutier s-a produs în comuna Hulubești, după ce o mașină a intrat într-un gard.

Trrei persoane au fost rănite, iar în urma impactului au blocate în autoturism.

„La locul evenimentului pompierii au identificat 3 persoane încarcerate. Acestea sunt constiente și prezintă politraumatisme. Imediat au fost începute operațiunile de descarcerare a persoanelor. În acelați timp se asigură măsurile de prevenire a incendiilor prin deconectarea bornelor de la baterie și măsurile de stabilizare a autoturismului pentru protecția victimelor si a personalului de intervenție”, spun reprezentanții ISU Dâmbovița.

Două dintre persoanele rănite au fost preluate de echipajele medicale și transportate la UPU Târgoviște.

La locul accidentului a ajuns și elicopterul SMURD pentru preluarea unui copil de 5 ani, care a suferit traumatism cranian.

Polițștii rutieri fac cercetări pentru a stabili cum s-a produs accidentul, scrie Mediafax.

Titi Aur, despre momentul în care un șofer începe să se creadă "STĂPÂNUL LUMII". Când apare primul accident. "Nu îi învață nimeni!"

Titi Aur susține că după ce își ia permisul de conducere, un șofer ar trebui să meargă neapărat să facă și o școală de conducere defensivă pentru a învăța să conducă în siguranță. "În general, șoferul începător nu face accident grav în primele 2-3 luni, încă este prudent, încă merge încet", avertizează Titi Aur, afirmând că abia apoi șoferii încep să se creadă "stăpânii lumii" pe șosele.

"M-ați întrebat de sfaturi pe care le dau viitorilor cursanți. După ce face școala de șoferi, așa cum e în România, că alta nu avem din păcate, să vină obligatoriu la un curs de conducere defensivă. Nu la Titi Aur neapărat, oriunde se face, dar unde se face de calitate, nu să își ia doar o diplomă, ci să meargă într-un loc unde se fac cursuri de calitate pentru a învăța cu adevărat să conducă. După ce își ia permisul, de preferat sau recomandat. După ce a luat permisul și după ce are un pic de experiență, după ce conduce o lună, două, trei, ca să i se ducă mâinile și picioarele pe comenzile mașinii oarecum din reflex, că la început încă te uiți unde e pedala de frână, după asta, e recomandat să vină la un curs de conducere defensivă pentru că, în general, șoferul începător nu face accident sau nu face accident grav în primele 2-3 luni, încă este prudent, încă merge încet. Accidentul apare după 6 luni, după un an, când cel de la volan se crede stăpânul lumii, nu este suficient de pregătit, nu are experiența kilometrilor, dar deja începe să simtă mașina și atunci apare și pericolul. Nefiind pregătit din școala de șoferi și am demonstrații, în școlile din România nu devii șofer, devii doar posesor de permis de conducere, deci următorul pas este să vină la școala de conducere defensivă.", a declarat Titi Aur.