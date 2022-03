25 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic România - SUA. Cîţu: Este nevoie să consolidăm Flancul Estic al NATO

Preşedintele Senatului, Florin Cîţu, a reiterat în timpul vizitei la Washington necesitatea consolidării Flancului Estic al NATO, inclusiv prin întărirea prezenţei forţelor militare americane. "Anul acesta marchează aniversarea a 25 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic România - SUA. În acest context, am discutat cu Derek Chollet, consilier politic al Departamentului de Stat, despre identificarea unor noi domenii și oportunități de cooperare cu SUA. Am reiterat necesitatea consolidării Flancului Estic al NATO, inclusiv prin întărirea prezenței forțelor militare americane. Am transmis angajamentul României pentru creșterea la 2,5% din PIB a cheltuielilor de apărare și intensificarea cooperării cu SUA pentru dezvoltarea capabilităților forțelor armate române. O altă temă de discuție a fost importanța asigurării securității energetice europene și rolul României în acest proces. Ne-am consultat pe tema situației din Ucraina, a măsurilor luate în acest context, și a modalităților de sprijinire a Ucrainei. Un alt subiect a fost importanța includerii cât mai rapide a României în Programul Visa Waiver", a declarat Florin Cîţu într-o postare pe Facebook.

Parteneriatul strategic România - SUA, cum a început

Parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite ale Americii a fost lansat la 11 iulie 1997, cu prilejul vizitei la Bucureşti a preşedintelui S.U.A., Bill Clinton. Vizita preşedintelui Clinton a fost urmată de un schimb de scrisori între miniștrii de externe ai celor două state. Ulterior schimbului de scrisori, asistentul pentru afaceri europene şi canadiene al secretarului de stat al SUA a efectuat o vizită la Bucureşti, în octombrie 1997, ocazie cu care au fost stabilite domeniile de interes ale parteneriatului. De la lansarea sa, parteneriatul strategic a reprezentat un reper esenţial al politicii externe a României, precum şi un instrument eficient de sprijinire a eforturilor interne în domeniul reformei politice, economice, militare, administrative.

Rezultatele pozitive înregistrate în planul reformei economice şi contribuţia României la războiul împotriva terorismului au constituit elemente majore în conturarea sprijinului SUA pentru integrarea României în NATO. Nivelul ridicat al colaborării bilaterale în combaterea riscurilor neconvenţionale (trafic de droguri, de persoane, criminalitate financiară etc.) şi importanţa pe care cele două părţi o acordă acestei colaborări au determinat deschiderea, la 20 mai 2001, a Biroului FBI în capitala României.

