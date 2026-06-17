Washingtonul reduce unele capabilități militare din Europa: SUA "nu se retrag" din NATO, dar cer mai mult de la aliați

NATO. Sursa Foto: FreePik

Mark Rutte a dat asigurări că SUA rămân angajate în NATO, în timp ce americanii cer Europei să își consolideze contribuția la apărarea continentului.

Statele Unite ale Americii nu se retrag din NATO prin anunţarea de ajustări ale prezenţei lor în Europa, a afirmat miercuri secretarul general al NATO, Mark Rutte, transmite AFP.

Ajustările recente ale forţelor anunţate de Statele Unite, inclusiv contribuţia lor la "modelul de forţe", acele forţe pe care NATO se poate baza în caz de necesitate, au fost prezentate "ca o problemă", a explicat Rutte reporterilor la Bruxelles.

"Nu este adevărat. SUA au precizat clar că îşi menţin angajamentul faţă de NATO", a asigurat el. În esență, SUA rămân în NATO, dar așteapta mult mai multă implicare din partea Europei pentru propria securitate, conform Agerpres.

Aliaților europeni li s-a cerut să identifice rapid echipamente și resurse militare care nu sunt în prezent integrate în structurile NATO

Washingtonul a cerut oficial statelor europene să își consolideze contribuția militară pentru apărarea continentului, în contextul în care administrația americană pregătește o reducere semnificativă a prezenței sale militare în Europa. Potrivit Bloomberg, solicitarea vine pe fondul unor planuri ale Pentagonului care prevăd retragerea parțială a unor capacități esențiale, de la aviație strategică și drone până la forțe navale și avioane de luptă.

Surse citate de agenția americană arată că aliaților europeni li s-a cerut să identifice rapid echipamente și resurse militare care nu sunt în prezent integrate în structurile NATO, astfel încât acestea să poată fi folosite pentru întărirea apărării colective.

Scenariile analizate la Washington ridică semne de întrebare în special pentru securitatea flancului estic al Alianței. Printre măsurile luate în calcul se numără reducerea cu aproximativ 30% a numărului de bombardiere strategice americane desfășurate în Europa, retragerea completă a dronelor americane de recunoaștere și atac, diminuarea la jumătate a prezenței navale a SUA în regiune și reducerea cu o treime a contingentului de avioane de vânătoare aflate pe continent.

Mai multe țări au început să își reevalueze propriile capacități de reacție

O parte dintre aceste capabilități sunt dificil de înlocuit. În cazul bombardierelor strategice, de exemplu, statele europene nu dispun de o flotă comparabilă care să poată prelua rapid rolul îndeplinit până acum de forțele americane.

Deși perspectivele nu sunt dintre cele mai optimiste, reprezentanții NATO încearcă să transmită un mesaj de calm și încredere. Prezenți la salonul internațional de apărare Eurosatory, desfășurat în apropierea Parisului, oficialii Alianței au afirmat că statele europene ar putea reduce impactul retragerii unor capabilități americane, precum avioanele și dronele, printr-o integrare mai eficientă a sistemelor militare existente și prin consolidarea schimbului de informații între aliați.

În același timp, mai multe țări europene au început să își reevalueze propriile capacități de reacție și să pregătească măsuri independente pentru întărirea apărării. În acest nou context strategic, zonele considerate cele mai expuse de pe flancul estic al NATO au devenit priorități majore pentru planificarea militară europeană.

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