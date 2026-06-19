Washingtonul, cu ochii pe criza guvernamentală de la București. Adrian Zuckerman: Văd o mișcare împotriva Americii. Complet iresponsabili!

Fostul ambasador al SUA în România, Adrian Zuckerman spune că cei care blochează formarea unui nou guvern sunt complet iresponsabili. Foto: Agerpres

Fostul ambasador al SUA în România, Adrian Zuckerman, spune că Washingtonul urmărește criza guvernamentală de la București.

Fostul ambasador al SUA în România, Adrian Zuckerman, spune că situația politică de la București este urmărită atent la Washington. Potrivit lui, cei care blochează acum formarea unui nou guvern sunt "complet iresponsabili" și avertizează că "România e într-o criză economică în care nu a mai fost".

„Aș vrea să discutăm și să ne uităm la lucrurile care afectează țara într-un nivel mai mare. Ce afectează țara în acest moment este lipsa unui guvern. De vreo 5-6 săptămâni, România nu are un guvern. Oamenii care blochează formarea unui nou guvern sunt complet iresponsabili, în opinia mea.

Sugestia lui Bolojan că face un nou guvern, cum era înainte cu UDMR și USR, care a fost, din ce înțeleg eu, votați afară... de bine, de rău, cu motiv, fără motiv... nu contează, n-a putut să facă o înțelegere cu celelalte partide și eu am spus asta înainte. Trebuie să ai capabilitatea și inspirația să faci o înțelegere cu ceilalți, ca să mergi înainte pe o potecă comună.

Domnul Bolojan nu a putut să facă acest lucru și de aceea a ajuns într-un punct în care celelalte partide au spus: „nu, destul, ne trebuie altcineva. Nu ne place ce faci, s-a treminat” și uite că au votat împotriva lui.

Adrian Zuckerman: Cine crede că Senatul american și Congresul american nu știu se întâmplă aici, greșește

De atunci, președintele Nicușor Dan a încercat să facă un nou guvern. Domnul Bolojan, UDMR și USR au votat „Nu” la toate lucrurile astea, ceea ce e o mare greșeală. Sunt orgolii personale și impresia mea e că nu le pasă de poporul român. România are nevoie de un guvern. Dacă guvernul face ceva prost, Parlamentul poate să aibă grijă de asta, dar trebuie să fie un guvern. România e într-o criză economică în care nu a mai fost. E iresponsabil să blochezi un nou guvern.

Cine crede că Senatul american și Congresul american nu știu se întâmplă aici, greșește. Se știe foarte bine despre absolut tot. Am fost la Washington săptămâna trecută”, a declarat fostul ambasador al SUA în România, Adrian Zuckerman, miercuri seara, la Antena 3 CNN.

Cum vede SUA criza guvernamentală din România

Întrebat apoi ce cred partenerii americani despre criza politică din România, Adrian Zuckerman a spus: „Că trebuie un guvern aici, că nu e corect ce se întâmplă. Văd o mișcare soroșistă, văd o mișcare spre stânga, văd o mișcare împotriva Americii. Văd multe lucruri aici care cred că sunt mai mult adevărate. E o mare greșeală, pentru că cel mai bun prieten al României continuă să fie și a fost America, de la Revoluție încoace.

Acum știm foarte bine că sunt oameni înconjurați lui Bolojan, care spun multe porcării despre America, care nu sunt adevărate, fac înțelegeri cu alte țări europene care nu sunt, în opinia mea, în avantajul României.

Unor țări precum Germania nu le pasă de România. Am văzut apropierea germanilor de ruși în trecut. Am văzut alte țări cu care domnul Bolojan încearcă să se apropie, cărora nu le pasă de România. E o mare, mare greșeală aici”.

Ce șanse are Guvernul Veștea să treacă?

Cât despre șansele Guvernului Veștea de a trece la votul din Parlament, Adrian Zuckerman a declarat:

„Eu sper că va trece. Sper ca toți parlamentarii să nu țină cont de amenințări venite de la oameni ca Bolojan, legate de excluderea din partid. Nu sunt sigur că astfel de lucruri sunt complet legale, pentru că, dacă ești dat afară din partid, în sistemul românesc de alegeri parlamentare nu mai poți fi înlocuit ușor pe listă - listele sunt stabilite de conducerea partidului.

Cred că fiecare parlamentar ar trebui să decidă în funcție de ceea ce consideră că este mai bine pentru poporul român, nu în funcție de ordinele șefilor de partid.

Nu mi se pare corect ca oamenii să fie amenințați cu excluderea. Nu cunosc foarte bine legea românească, dar din punct de vedere moral, nu mi se pare în regulă”, a mai adăugat fostul ambasador al SUA în România.

Precizăm că premierul desemnat Adrian Veștea a amânat depunerea în Parlament a listei miniștrilor și a programului de guvernare. Negocierile pentru susținerea noului Cabinet continuă, dar deocamdată nu se întrevede o majoritate. Între timp, PNL se reunește vineri în Consiliul Național pentru a convoca un Congres extraordinar al partidului, programat duminică, unde ar putea fi decisă excluderea lui Adrian Veștea.

Reamintim că mai mulți liberali au cerut în instanță să fie suspendate decizia de a nu vota Guvernul Veștea și decizia care prevede excluderea din partid, în cazul în care dau acest vot, iar Tribunalul Ilfov a admis, joi, cererea formulată de către aceștia.