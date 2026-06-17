Victor Ponta, reacție pentru DC NEWS, după ce numele său a fost vehiculat pentru Ministerul Economiei din Guvern Veștea

Victor Ponta, deputat al României și fost premier. Sursa foto: Agerpres

Numele lui Victor Ponta a fost vehiculat pentru Ministerul Economiei din Guvern Veștea. DC NEWS l-a contactat pe fostul premier pentru o reacție.

Potrivit unor informații apărute în presă pe surse, Victor Ponta ar urma să fie numit vicepremier și ministrul al Economiei în Guvernul Veștea, în contextul în care premierul desemnat ar uma să depună astăzi lista miniștrilor și programul de guvernare în Parlament.

DC NEWS l-a contactat pe fostul premier Victor Ponta, acum deputat care face parte din grupul parlamentar Uniți pentru România, pentru a afla dacă a vorbit cu Adrian Veștea despre o posibilă nominalizare a sa pentru cele două funcții.

"Sigur nu am vorbit așa ceva cu domnul Veștea", ne-a răspuns, categoric, Victor Ponta.

Întrebat apoi dacă ar accepta o astfel de propunere, Victor Ponta a repetat: "Nu am discutat așa ceva".

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Ce nume sunt vehiculate pentru celelalte ministre

Precizăm că marți, 16 iunie, premierul desemnat a declarat că va propune un cabinet format din PSD, PNL şi miniştri tehnocraţi, precizând că unii dintre aceștia s-au aflat şi pe lista lui Eugen Tomac.

Potrivit informațiilor apărute până acum, tot pe surse, din lista de miniștri pe care Adrian Veştea ar urma să o depună astăzi în Parlament ar face parte:

Alexandru Rogobete - Ministerul Sănătății

Două variante pentru Ministerul Energiei - Bogdan Ivan și Daniel Zamfir

Luca Niculescu - Ministerul Afacerilor Externe

Alexandru Nazare - Ministerul Finanțelor

Rareș Bogdan - Ministerul Fondurilor Europene

Sorin Cîmpeanu - Ministerul Apărării.