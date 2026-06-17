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Un mort și opt răniți după un cutremur puternic în China

Iulia Horovei Autor: Iulia Horovei
Data publicării: 17 Iun 2026
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imagine cutremur
Cutremur / Foto: Inquam, de Octav Ganea

O persoană a murit și opt au fost rănite în urma unui cutremur cu magnitudinea 6,3 care a lovit prefectura Haixi din provincia Qinghai, în nord-vestul Chinei.

O persoană a murit, iar alte opt au fost rănite în urma unui cutremur cu magnitudinea 6,3 care a zguduit marţi prefectura autonomă mongolă şi tibetană Haixi din provincia Qinghai, situată în nord-vestul Chinei, au confirmat echipele de salvare, transmite miercuri agenţia Xinhua.

Răniţii au părăsit spitalul după ce au primit îngrijiri medicale, potrivit centrului pentru salvare şi ajutor de urgenţă.

Mii de locuitori, elevi şi profesori de la şcolile primare şi liceele locale, precum şi de la grădiniţe, au fost evacuaţi în cinci centre improvizate unde le-au fost asigurate produsele de primă necesitate.

Zonele turistice locale au fost închise, iar turiştii au fost relocaţi în localităţile învecinate.

Ajutoare umane trimise în zonă

În zona afectată au fost distribuite ajutoare umanitare trimise de guvernul central şi administraţiile locale, la faţa locului fiind prezenţi peste 1.000 de salvatori şi aproape 200 de vehicule.

Seismul s-a produs marţi, la ora locală 17:06, la o adâncime de 10 kilometri, conform unui raport al Centrului Chinez de Monitorizare a Cutremurelor (CENC).

Seismul, urmat de două replici

Alte două seisme, cu magnitudinea 3,3, respectiv 4,1, au zguduit în noaptea de marţi spre miercuri prefectura Haixi, potrivit agenţiei de presă EFE.

Ambele s-au produs la 10 kilometri adâncime şi au avut loc în zone apropiate de epicentrul cutremurului principal, conform măsurătorilor oficiale, notează Agerpres.

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