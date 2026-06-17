Trump suspendă audierea în Senat a lui Jay Clayton, candidatul său pentru coordonarea serviciilor de informații americane

Donald Trump, președintele SUA. Sursa foto: Agerpres

Donald Trump a anulat audierea din Senat a lui Jay Clayton, desemnat sa coordoneze serviciile de informații.

Donald Trump a anulat miercuri audierea preconizată în Senat a lui Jay Clayton, candidatul său pentru a coordona serviciile de informaţii americane, după ce senatorii republicani s-au grăbit să organizeze această audiere pentru a-l împiedica pe apropiatul preşedintelui, Bill Pulte, să preia interimatul, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Preşedintele american a afirmat că audierea confirmării lui Jay Clayton nu va avea loc până când actualul procuror din New York nu va fi înlocuit în funcţie de candidatul ales de Casa Albă.

Donald Trump l-a ales, pentru a deveni "şeful spionilor" săi (Directorul Serviciului Naţional de Informaţii, DNI), pe cel care a condus puternica Autoritate pentru pieţele bursiere (SEC) în timpul primului său mandat.

Însă, din primăvara anului 2025, Jay Clayton ocupă una dintre cele mai influente funcţii judiciare din ţară, cea de procuror federal al districtului sudic al New York-ului.

Iar Donald Trump vrea ca el să fie înlocuit în această funcţie de Jamie McDonald, un avocat care s-a ocupat de unul dintre cazurile sale şi care trebuie, de asemenea, să fie aprobat de Senat.

"Anulăm audierea de astăzi (miercuri) din Senat privind DNI şi nu vom continua până când Jamie McDonald nu va fi confirmat în funcţia de procuror al Statelor Unite", a scris el pe reţeaua sa de socializare Truth Social.

De asemenea, el a cerut din nou ca un text de restricţii asupra modalităţilor de vot - SAVE America Act - să fie adoptat de Senat, în condiţiile în care toţi democraţii, precum şi unii republicani, se opun acestuia.

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Decizia care a stârnit indignarea democraţilor

Pentru Donald Trump, această anulare de ultim moment reprezintă un mijloc de a-şi reafirma autoritatea asupra senatorilor din propria tabără, după ce mai mulţi dintre aceştia au dat semne tot mai evidente de independenţă faţă de preşedintele octogenar, care deţine un control aproape total asupra Congresului încă de la începutul celui de-al doilea mandat, comentează AFP.

Atât timp cât Jay Clayton nu va fi confirmat, funcţia de director interimar al DNI va fi ocupată de un om de afaceri, la rândul său apropiat de preşedinte, Bill Pulte, care urmează să-şi preia funcţia vineri, în locul lui Tulsi Gabbard, care şi-a dat demisia.

Numirea interimară a acestui om de afaceri, care nu are absolut nicio experienţă în domeniul serviciilor de informaţii, într-o funcţie care coordonează agenţii precum CIA, a stârnit indignarea democraţilor şi a suscitat rezerve puternice chiar şi în rândul republicanilor.

Opoziţia exprimă temeri că locatarul Casei Albe se va folosi de Bill Pulte pentru a lansa acţiuni de răzbunare politică sau de subminare a alegerilor. Donald Trump i-a cerut deja acestui fidel al său să reducă personalul serviciului pe care îl va lua în primire.

În încercarea de a-l împiedica pe Bill Pulte să preia funcţia, liderii republicani din Senat au organizat audierea lui Jay Clayton într-un timp record, iar confirmarea acestuia ar fi putut avea loc chiar săptămâna aceasta. Dar prin anularea audierii, Donald Trump pare să le fi stricat socotelile, notează AFP.

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