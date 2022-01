Timișoara, iar în FRIG? Fritz anunță că banii de la Guvern s-au terminat. ”Situație dramatică, fără precedent”

”Tocmai am avut o ședință a Consiliului Local în care am aprobat peste 37 de milioane din factură, de pierderi tehnologice, din anul 2020. Nu sunt bani care se află în cont. (...) Situația este dramatică pe piața energetică. Sunt în contact constant și cu alți primari de municipii care au probleme similare. Anul trecut, Timișoara a primit o alocare de peste 53 de milioane de lei din bugetul de stat, pentru acoperirea facturilor de gaz până la sfârșitul anului. Acești bani s-au consumat acum. (...) În primele două săptămâni ale anului, au scăzut și temperaturile, iar factura de gaz la Colterm este de 30 de milioane de lei, prețuri foarte greu, dacă nu imposibil de acoperit din bugetul local” a transmis Dominic Fritz, primarul Timișoarei. El a subliniat că sunt 30 de milioane pentru primele două săptămâni din an, în condițiile în care aceasta reprezintă ”aproape jumătate din toată suma prevăzută de lege cu care noi, din bugetul local, putem subvenționa sistemul de termoficare”. ”Asta arată în ce situație dramatică, fără precedent, suntem” a continuat edilul.

Dominic Fritz avertizează că ”ne aflăm într-un blocaj financiar dacă va continua așa”. ”Fac un apel la Guvernul României să urgenteze găsirea unor soluții viabile pentru această iarnă, pentru toate orașele cu sistem de termoficare centralizat” a continuat primarul.

Dominic Fritz s-a întâlnit cu premierul Nicolae Ciucă recent. El afirmă că altele au fost problemele principale discutate, dar a fost abordat și acest subiect: ”Am fost cu o delegație cu alții primari, deci altele au fost problemele principale, dar am menționat și această problemă și m-a asigurat că Guvernul este conștient de această problemă și, tocmai de aceea am și speranțe că se vor găsi soluții, dar aceste soluții avem nevoie să se găsească acum. Nu ne ajută o schemă de ajutor sau altceva care va produce efecte în februarie, în martie, pentru că până atunci nu avem numerarul necesar pentru a plăti facturile la gaz.”

”Momentan dăm toți banii orașului pentru gaz și cărbune și tocmai ca să ieșim din această situație, apelul meu urgent este către Guvern, să nu permită ca situația de avarie să continue” a mai spus primarul Timișoarei.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News