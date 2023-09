„Teroarea Roșie”. Fondatorul poliției secrete sovietice, comemorat cu o statuie de regimul lui Putin

Dzerjinski, un nobil polonez devenit revoluționar care a contribuit la așezarea bazelor sistemului represiv pe care urma să-l prezide Iosif Stalin, este un erou pentru spionii care conduc în Rusia lui Vladimir Putin, scrie The Guardian.

După căderea Zidului Berlinului în 1989, statuia sa a fost dărâmată în urale în Polonia și, când Uniunea Sovietică însăși s-a prăbușit în 1991, un monument al lui Dzerjinski în afara sediului KGB din Piața Lubianka din Moscova a fost răsturnat pe fondul bucuriei multora.

Dar acum Felix s-a întors printre spionii Rusiei.

A monument to Felix Dzerzhinsky, the first Chekist and Stalin's most brutal executioner, was unveiled at the headquarters of the Foreign Intelligence Service in Moscow.



It is an exact copy of the monument, which was removed from Lubyanka Square in 1991. pic.twitter.com/IAoBFvQzaW