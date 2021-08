Tensiuni în USR-PLUS pentru șefia alianței. Bogdan Chirieac: "S-au planificat două miliarde de euro. Sunt niste trăsnăi scrise acolo"

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre tensiunile din USR PLUS, dar și despre faptul că PNRR-ul este încă în așteptare la Bruxelles.

Bogdan Chirieac, analist politic, a intervenit duminică seara în direct la România TV unde a vorbit despre tensiunile din USR-PLUS. Întrebat dacă este ”război” în partid, Bogdan Chirieac a răspuns că acestea sunt doar niște ”lupte pentru funcția supremă”.

”Nu e război total, să știți. E o aparență de război. Nu are cum să fie război total când s-au planificat două miliarde de euro, consultanță în PNRR. Singura problemă pe care o au este că sunt atât de incompetenți încât nu au reușit să aprobe PNRR-ul la Bruxelles că sunt de-a dreptul niște trăsnăi scrise pe acolo, compunere de copil mediocru de clasa a patra. Atât a putut să producă domnul ministru Ghinea și colaboratorii săi apropiați. Nu vă gândiți că vor pleca sau că e bătaie. Sigur, sunt niște lupte pentru funcția supremă. Domnul Barna cu domnul Cioloș. E distanță mare de aici și până la a abandona puterea sau a face ce i-a promis acest partid anti-sistem că până la urmă și el are rolul lui”, a declarat Bogdan Chirieac.

Dan Barna a declarat recent că pe data de 2 octombrie va avea loc congresul pentru desemnarea noii conduceri a alianţei.

Candidații la conducerea USR PLUS și-au prezentat, sâmbătă, echipele alături de care candidează la Congres.

După eveniment, Dan Barna, co-preşedintele USR PLUS, întrebat despre coaliție, a spus că prezența USR PLUS în coaliție și guvernare ”este vizibilă”: ”o parte semnificativă dintre obiectivele noastre sunt pe șină, adică demarate. Într-adevăr sunt câteva obiective blocate, dar sunt altele din cele 40 de angajamente pe care USR PLUS le-a susținut în diverse faze de realizare, câteva fiind chiar realizate. Ori în această balanță, în această permanentă analiză se poartă dialogul”.

