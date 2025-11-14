€ 5.0847
Taxarea traficului auto prin centrul Capitalei. Cătălin Drulă spune dacă ar aplica măsura / video
Data publicării: 15:21 14 Noi 2025

EXCLUSIV Taxarea traficului auto prin centrul Capitalei. Cătălin Drulă spune dacă ar aplica măsura / video
Autor: Ioan-Radu Gava

bucuresti piata 21 decembrie 1989 si cladirea universitatii din bucuresti Foto: Unsplash
 

Cătălin Drulă a spus dacă va taxa traficul auto prin centrul Capitalei.

În multe orașe din Europa, în ultimii ani, traficul a fost restricționat în centrul orașelor sau taxat suplimentar în funcție de emisiile pe care le emană vehiculele auto. În acest context, la emisiunea Ce Se Întâmplă, la DC News, jurnalistul Val Vâlcu i-a adresat o întrebare lui Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei.

„Ați taxa traficul auto prin centrul Bucureștiului?“, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu, adăugând că „se practică în multe orașe“.

„Eu am văzut un proiect pentru București care chiar asta propunea“, a completat Răzvan Dumitrescu.

„Eu nu văd în acest moment, iminentă o astfel de reformă. În primul rând trebuie să investești în transportul public, iar oamenii să își lase benevol mașinile acasă. Evident că sunt niște externalități negative sau pozitive.

De exemplu, la metrou e subvenție pentru că omul și-a lăsat mașina acasă și nu poluează aerul, dar parcarea costă pentru că ocupi 10 metri pătrați de spațiu public. Eu cred că politica cu parcările albastre introdusă în administrația Nicușor Dan e una foarte bună“, a zis, la DC News Cătălin Drulă.

