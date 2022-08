Rareș Bogdan, despre existența unei campanii împotriva lui Ciolacu: Să se informeze înainte de a ieşi în spaţiul public

"Legat de ceea ce se întâmplă în coaliţie, noi avem experienta coaliţiilor, am fost în suficient de multe coaliţii încât să știm să nu ne atacăm partenerii de guvernare, pentru că nu asta vor românii. Aşa am procedat şi în relaţia cu USR, aşa vom proceda şi acum, nu vom fi creatori de scandaluri în niciun caz şi, de asemenea, vom face remanierile atunci când premierul hotărăşte. Este absolut normal ca remanierea, care este un apanaj exclusiv al premierului, să fie făcută. Vă sigur că această remaniere când va fi făcută nu va fi făcută fără să existe o consultare în coaliţie cu liderii PSD", a spus Rareș Bogdan, la Antena 3.

"Nu s-a discutat despre o remaniere"

"Atunci când eşti într-o coaliţie, trebuie să fii extrem de atent şi la partidul tău, dar şi la partenerii de coaliţie. Noi nu vom face niciun fel de greşeala şi înainte de orice decizie va exista o discuţie, dacă este cazul, de ore, de zile în aşa fel încât să luăm decizia cea mai potrivită. Astăzi, nu s-a discutat, cel puţin până la acest moment, despre o remaniere pentru niciunul dintre miniştrii cabinetului Ciucă. Atunci când premierul va considera că unul dintre miniştri nu este suficient de bun pentru a conduce portofoliul respectiv sau nu dă satisfacție, sau este uzat, sau nu mai are soluţii pe respectivul domeniu, sunt convins că va veni cu propunerea respectivă şi noi, ca nişte oameni raţionali care se gândesc la interesul naţional al acestei ţări, vom lua decizia împreună cu domnia sa, însă dânsul are decizia finală, aşa cum este firesc", a mai spus liberalul.

"Să se informeze înainte de a ieşi în spaţiul public"

Întrebat dacă ar exista o campanie împotriva lui Marcel Ciolacu, acesta a afirmat: "Nu înţeleg de unde această informaţie. Nu cred că domnul Ciolacu doreşte să se victimizeze, dar în acelaşi timp aş dori ca domnia să se informeze înainte de a ieşi în spaţiul public, pentru că era simplu să pună mâna pe telefon să îl sune pe domnul Ciucă, pe domnul Bode, pe mine.

Îl asigur că întâlnirea noastră de la Sinaia a avut cu totul alt scop. Ea priveşte criza din energie, soluţiile pe energie, găsirea unei soluţii împotriva speculanţilor, traderilor celor 27 de companii din care doar 6 sunt româneşti, unde plătesc impozite aceste companii şi o soluţie ca românii să resimtă cât mai puţin creșterile de preţuri. Nu am discutat despre niciun ministru PSD în sens negativ. Numele domnului Grindeanu nu a fost rostit. Al domnului Ciolacu, strict legat de parteneriat şi de rotativa care urmează să aibă loc pe 25 mai anul viitor".

Ce a spus Marcel Ciolacu

Ciolacu i-a cerut lui Virgil Popescu să prezinte un act normativ până la 1 septembrie "care să reglementeze perioada în care energia e deja vândută și perioada următoare și cred că e cazul să venim cu o perspectivă până în anul 2025”.

"Eu am vrut să fiu foarte clar înțeles și nu am vrut să vin aici cu un joc politic. Înțeleg că partenerii noștri de coaliție fac anumite ședințe pe la Sinaia, unde hotărăsc că vinovații trebuie să fie cei de la ANRE și să înceapă un atac la adresa lui Ciolacu, Grindeanu și Rafila. Nu am nicio problemă, pentru că nu facem balet. Totuși politica înseamnă mai mult dec ât un sport alb și ușotr, dar adevărul e unul singur - politica în energie o face Ministerul Energiei. (...) Nu sunt un fan al celor de la ANRE, dimpotrivă”, mai spune președintele PSD, potrivit jurnalul.ro.

Coaliția nu se rupe, apreciază Marcel Ciolacu. El afirmă, însă, că vor exista și remanieri

"În acest moment primul ministru nu a venit cu nicio propunere. Nu cred că este cazul să remanieze fără să anunțe. Nu cred că domnul prim-ministru Ciucă va face vreodată o remaniere fără să mă anunțe”, conchide Marcel Ciolacu.

